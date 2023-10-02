У Полтавській ОВА оновили перелік пунктів незламності Кременчуцького району
Сьогодні, 07:45
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Там можна буде скористатися інтернетом, підзарядити ґаджети, випити чаю
У Полтавській ОВА оновили перелік пунктів незламності області та Кременчуцького району.
Всього у Полтавській області 474 пункти незламності. Вони створені органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, ДСНС та АТ «Укрзалізниця». У них можна скористатися інтернетом, підзарядити ґаджети, випити чаю. Підрозділи ДСНС забезпечили роботу 5 пересувних пунктів, які виїжджатимуть на місця за потреби.
Побачити їх місцерозташування можна на інтерактивній мапі.
Кременчук
- просп. Свободи, 12, підрозділ ДСНС;
- наб. л-та Дніпрова, 12а, підрозділ ДСНС;
- вул. Олексія Древаля, 35, підрозділ ДСНС;
- вул. Соборна, 14/23, намет поблизу Кременчуцької РВА;
- наб. л-та Дніпрова, 12а, намет поблизу ДПРЧ-15
- вул. Соборна 14/23, районна державна адміністрація;
- вул. Олександра Білаша 32, ліцей №6;
- вул. Сержанта Мельничука, 1А, гімназія №1;
- вул. Богдана Хмельницького 66, гімназія №2;
- вул. Давида Кострова, 28, гімназія №3;
- вул. Університетська, 13, ліцей №4;
- вул. Героїв Маріуполя, 65, ліцей №5;
- вул. Пілотів, 41б, гімназія №7;
- вул. Тараса Бульби, 6, гімназія №8;
- вул. Івана Приходька, 38/5, гімназія №9;
- вул. Лейтенанта Покладова, 8, ліцей №10;
- вул. Старшого лейтенанта Кагала, 53, ліцей №11;
- вул. Володимира Великого, 52, гімназія №12;
- вул. Єднання України, 3, ліцей №13;
- квартал 278, 11, початкова школа №15;
- вул. Велика набережна, 37, гімназія №16;
- вул. Тараса Бульби, 14, ліцей №17;
- вул. Майора Пугача, 25, гімназія №18;
- вул. Шевченка, 58/69, гімназія №19;
- вул. Академіка Маслова, 12, гімназія №20;
- вул. Сержанта Мельничука, 217, гімназія №21;
- вул. Шкільна, 16, гімназія №22;
- вул. Олександрійська, 18, гімназія №23;
- просп. Полтавський, 13, гімназія №24;
- вул. Героїв УПА, 16, ліцей №25;
- вул. Джохара Дудаєва, 4, гімназія №26;
- просп. Свободи, 104, гімназія №27;
- пров. Княжий, 5А, гімназія №28;
- вул. Республіканська, 76, гімназія №29;
- пров. Княжий, 3, ліцей №30;
- вул. Героїв України, 39А, гімназія №31;
- просп. Свободи, 130, територіальний центр соціального обслуговування;
- вул. Ковальська, 10/2, територіальний центр соціального обслуговування;
- пров. Гостомельський, 22, Контакт-центр №4;
- вул. Івана Приходька, 90, Крюківська районна адміністрація;
- пров. Поштовий, 4, заклад дошкільної освіти №28;
- вул. Олексія Древаля, 114А, II корпус початкової школи №15;
- просп. Свободи, 29, заклад дошкільної освіти №2;
- вул. Олександра Білаша, 10, заклад дошкільної освіти №3;
- вул. Івана Мазепи, 47, заклад дошкільної освіти №10;
- вул. Гетьманська, 16А, заклад дошкільної освіти №12;
- вул. Софіївська, 1, заклад дошкільної освіти №19;
- вул. Героїв Маріуполя, 40, заклад дошкільної освіти №23;
- вул. Давида Кострова, 30/1, заклад дошкільної освіти №24;
- вул. Шевченка, 66/2, заклад дошкільної освіти №32;
- вул. Софіївська, 82, заклад дошкільної освіти №34;
- вул. Соборна, 38, заклад дошкільної освіти №35;
- вул. Київська, 99А, заклад дошкільної освіти №36;
- вул. Свободи, 21, заклад дошкільної освіти №68;
- вул. Молодіжна, 25А, заклад дошкільної освіти №74;
- вул. Миколи Залудяка, 5, КЗ фізичної культури і спорту;
- пров. Павлівський, 2, КЗ фізичної культури і спорту;
- вул. Велика набережна, 23, заклад дошкільної освіти №60;
- вул. Мрії, 9, заклад дошкільної освіти №80;
- вул. Лейтенанта Покладова, 3, Департамент освіти міської ради;
- вул. Київська, 12а, заклад дошкільної освіти №65;
- вул. Ю. Кондратюка, 12, заклад дошкільної освіти №14;
- вул. Майора Борищака, 3, заклад дошкільної освіти №29;
- 274 квартал, 7, заклад дошкільної освіти №73;
- вул. Давида Кострова, 70, заклад дошкільної освіти №77;
- вул. Європейська, 33К заклад дошкільної освіти №82;
- вул. Соломії Крушельницької, 40, заклад дошкільної освіти №4;
- пров. Правобережний, 14, заклад дошкільної освіти №26;
- вул. Старшого лейтенанта Кагала, 52, залізничний вокзал.
Кременчуцька громада
- с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, 39, гімназія №14;
- с. Потоки, вул. Центральна, 5, гімназія №33;
- с. Потоки, вул. Центральна, 13А, дитсадок №6;
- с. Потоки, вул. Шевченка, 4, адмінприміщення;
- с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62, центр культури і дозвілля.
Глобинська громада
- м. Глобине, вул. Виноградна, 43, підрозділ ДСНС;
- м. Глобине, вул. Центральна 240, ліцей № 1;
- м. Глобине, вул. Героїв Краснодону, 2, ліцей №5;
- с. Жуки, вул. Молодіжна, 11б, гімназія;
- с. Великі Кринки, вул. Незалежності, 139/2, ліцей;
- с. Пироги, вул. Чумацький шлях, 83, ліцей;
- с. Бабичівка, вул. Шкільна, 23, гімназія.
Горішньоплавнівська громада
- м. Горішні Плавні, вул. Строна, 19, підрозділ ДСНС;
- м. Горішні Плавні, вул. Конституції, 12, загальноосвітня школа №5;
- м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 25, загальноосвітня школа №2;
- м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 65, загальноосвітня школа №6;
- с. Дмитрівка, вул. Молодіжна, 7, загальноосвітня школа.
Градизька громада
- с-ще Градизьк, вул. Київська 51, селищна рада.
Кам'янопотоківська громада
- с. Кам’яні Потоки, вул. Миру, 19, сільська рада;
- с. Садки, вул. Центральна, 55, ліцей;
- с. Ройове, вул. Крюківська, 14, заклад дошкільної освіти;
- с. Чечелеве, вул. Соборності, 39А, гімназія;
- с. Білецьківка, вул. Центральна, 231, адмінприміщення.
Козельщинська громада
- с-ще Козельщина, вул. Остроградського, 9б, підрозділ ДСНС;
- с-ще Козельщина, вул. Партизанська, 7, заклад дошкільної освіти;
- с-ще Козельщина, вул. Суворова, 9, фізкультурно-спортивне товариство;
- с. Лутовинівка, вул. Миру, 14, заклад дошкільної освіти;
- с. Бреусівка, вул. Олеся Гончара, 54, адмінприміщення;
- с. Хорішки, вул. Олеся Гончара, 47, адмінприміщення.
Новогалещинська громада
- с-ще Нова Галещина, вул. Центральна, 95, адмінприміщення;
- с-ще Нова Галещина, вул. Центральна, 134, центр культури дозвілля спорту та туризму;
- с. Бондарі, вул. Центральна, 11 А, адмінприміщення;
- с. Василівка, вул. Горького, 9, адмінприміщення;
- с. Піски, вул. Партизанська, 40, адмінприміщення.
Оболонська громада
- с. Оболонь, вул. Позена, 1/3, місцева пожежна охорона;
- с. Оболонь, вул. Соборності, 17, центр надання соціальних послуг;
- с. Погребняки, вул. Миру, 3, адмінприміщення;
- с. Горошине, вул. Гагаріна, 19 в, адмінприміщення.
Омельницька громада
- с. П'ятихатки, вул. Тичини, 5, дошкільний заклад;
- с. Омельник, вул. Центральна, 64, ліцей;
- с. Омельник, вул. Центральна, 66, сільська рада;
- с. Запсілля, вул. Кленова, 10, адмінприміщення;
- с. Рокитне, вул. Макаренка, 12, гімназія;
- с. Демидівка, вул. Миру, 5, інклюзивно-ресурсний центр.
Піщанська громада
- с. Піщане, вул. Київська, 104, адмінприміщення;
- с. Піщане, вул. Шкільна, 2, ліцей;
- с. Максимівка, вул. Соборності, 8, гімназія;
- с. Ялинці, вул. Шкільна, 10а, гімназія;
- с. Гориславці, вул. Центральна, 68, гімназія;
- с. Кривуші, вул. Б. Хмельницького, 41, гімназія;
- с. Майбородівка, вул. Центральна, 38, гімназія;
- с. Нова Знам’янка, пров. Шкільний, 5, гімназія;
- с. Недогарки, вул. Приморська, 156, гімназія;
- с. Вільна Терешківка, вул. Центральна, 62, гімназія.
Пришибська громада
- с. Пришиб, вул. Садова, 13б, місцева пожежна охорона;
- с. Пришиб, вул. Садова, 13-А, заклад дошкільної освіти;
- с. Комендантівка, вул. Миру, 68, будинок культури.
Семенівська громада
- с-ще Семенівка, вул. Шевченка, 41а, підрозділ ДСНС;
- с-ще Семенівка, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 15, ЦНАП;
- с. Заїчинці, вул. Шкільна, 7а, адмінприміщення;
- с. Веселий Поділ, вул. Мічуріна, 17А, адмінприміщення.
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