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Надзвичайні новини

На Крюківському мосту сталась ДТП: рух перекритий (доповнено, уточнено)

Вчора, 20:58 Переглядів: 625

 

На місці працюють медики

1 жовтня, близько 20.30, на Крюківському мосту у Кременчуці сталась ДТП. Про це повідомляють очевидці у спільноті «АвтоКременчук».

Рух перекритий в обох напрямках. 

На місці працює «швидка».

 

Доповнено:

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, зіткнулись Nissan та Toyota. Зіткнення бокове.

Водія Toyota перевіряють на сп'яніння. Попередньо, він отримав легкі травми.

На місці працюють патрульні та слідчі.

Доповнено:

О 22.13 рух мостом відновили. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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