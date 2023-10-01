Перші ліцеїсти Полтавського ліцею імені Віталія Грицаєнка склали присягу

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1 жовтня, у День захисників і захисниць, перші 19 дівчат і 23 хлопці склали присягу ліцеїста Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Посвідчення їм вручили азовець і побратим «Гоголя» Юрій Чех та Вікторія Грицаєнко, дружина полеглого Героя України, ім’я якого присвоєне навчальному закладу. Також урочисто підняли й прапор ліцею.

— Символічно посвята відбулася в День захисників і захисниць. Саме вмотивована молодь стане фундаментом надійного та професійного війська України. Надихаючись героїчними вчинками воїна Віталія Грицаєнка і всіх наших оборонців, продовжить цей нелегкий шлях. Дякуємо родині захисника за подарунок — в закладі обладнають спортивну кімнату з кращим спорядженням, — зауважив Дмитро Лунін.