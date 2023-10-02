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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині на виробництві загинув чоловік (додано)

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 495

 

Нещасний випадок стався у Новоселівській громаді

1 жовтня у селі Мар'ївка Новоселівської громади на виробництві загинула людина. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Деталей не повідомляють. Відомо, що підрозділи ДСНС не залучали.

Додано:

За інформацією Полтавського районного управління поліції, 1 жовтня близько 7.30 на одному з підприємств трактор-навантажувач, яким керував 54-річний місцевий житель, зачепив ковшем лінію високовольтної електромережі, після чого сталося задимлення. Під час спроби вийти з кабіни трактора чоловіка вразило струмом.

На місце події працівники підприємства викликали екстрену медичну допомогу. Але врятувати тракториста не вдалося. Наразі тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: виробництво нещасний випадок загинув удар струмом трактор
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