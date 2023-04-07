Як борщ в ЮНЕСКО випередив вишиванку «білим по білому» з Полтавщини

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 134

Вишивка «білим по білому» з Полтавщини може поповнити список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже наступного року. Оскільки цього року засідання ЮНЕСКО не заплановане, то скоріш всього питання розглянуть наступного року. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький журналістам Кременчука розповів, що вишиванка була у черзі першою, проте через намагання росії привласнити український борщ, нашу національну страву зареєстрували першою.

Також від Полтавщини до міжнародної структури планують подати рослинне килимарство.

— Щодо вишиванки «білим по білому», то міністр підписав подання до ЮНЕСКО, щоб вишиванка «білим по білому» представляла Україну. Ще тиждень тому доформатовували проморолик про вишивку. Він був зроблений ще перед війною (повномасштабним вторгненням росії — ред.). Хоча вишивка «білим по білому» була першою у черзі, але потрапив до ЮНЕСКО борщ, адже росіяни хотіли, щоб борщ мав їх статус. Вчасно відреагували й борщ отримав позицію нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тепер черга за вишивкою. На наступний рік або трохи пізніше поставимо питання про рослинне килимарство. Це той атрибут ідентичність України, який необхідно зберегти, — зауважив Олександр Біленький.