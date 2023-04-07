Як борщ в ЮНЕСКО випередив вишиванку «білим по білому» з Полтавщини

Вишивка «білим по білому» з Полтавщини може поповнити список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже наступного року. Оскільки цього року засідання ЮНЕСКО не заплановане, то скоріш всього питання розглянуть наступного року. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький журналістам Кременчука розповів, що вишиванка була у черзі першою, проте через намагання росії привласнити український борщ, нашу національну страву зареєстрували першою.
Також від Полтавщини до міжнародної структури планують подати рослинне килимарство.
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