Коли Великдень 2023 року: історія, народні прикмети

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Воскресіння Сина Божого, Ісуса, поряд з Різдвом та Трійцею вважається найважливішим церковним святом. Шанують його як католики, так і православні. Великдень пов'язують із жертвою, яку приніс Христос за гріхи людей

Підготовка до свята починається з Великого посту, який триває сім тижнів. Це — один із найдовших постів, під час якого віряни повністю відмовляються від продуктів тваринного походження. Великий піст триває від 27 лютого до 15 квітня.

Коли Великдень 2023 року

Великдень або свято Воскресіння Ісуса Христа є перехідним. Тобто дата його святкування відрізняється кожного року. Розрахувати її можна самостійно. Для цього потрібно дізнатися дату першого повного місяця після дня весняного рівнодення. Католики та православна церква вираховують ці дні за різними календарями, тому святкують Воскресіння Христа в різні дати.

Так, за юліанським календарем, за яким святкує всі свята православна Церква, Великдень 2023 року припадає на 16 квітня.

За григоріанським календарем святкують католики, тому у них Великдень 2023 року припаде на 9 квітня.

В Україні традиційно Великдень є великим державним святом, а тому завжди має додатковий вихідний у понеділок. Однак через дію воєнного стану додаткові вихідні на Великдень в Україні скасовуються, і понеділок 17 квітня буде звичайним робочим днем.

Що не можна робити

Крім фізичної праці, у Великодній день існує кілька інших заборон. Зокрема, не можна:

сваритися, лаятися, лихословити;

викидати освячені продукти;

ходити на кладовище;

вінчатися.

До великоднього кошика не можна класти ножі, алкогольні напої, овочі та фрукти, матеріальні цінності, страви з крові тварин.

Сильні молитви на Великдень

На Великдень віряни читають особливі молитви.

Молитва-оберіг

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Матір Христа Марія носила, народила, хрестила, годувала, напувала, молитвами вчила, рятувала, оберігала, А потім біля Хреста ридала, сльози лила, голосила. Разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос в неділю воскрес. Відтепер слава Його від землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікає, милостиво приймає наші молитви. Господи, почуй мене, врятуй мене, захисти мене від всяких бід відтепер і навіки. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Воскресна молитва

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і сущим у гробах життя дарував (тричі).

Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному. Хресту твоєму поклоняємося, Христе, і святе воскресіння твоє співаємо і славимо: ти бо єси Бог наш, крім тебе іншого не знаємо, ім'я твоє іменуємо.

Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому воскресінню: се бо Хрестом прийшла радість всьому світу. Завжди благословляючи Господа, співаємо воскресіння Його: бо перетерпівши розп’яття, смертю смерть зруйнував (тричі).