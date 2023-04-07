На Кременчуччині чоловік помер за кермом: автівка в'їхала в паркан

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Сьогодні, 7 квітня, близько 06.40, у Глобиному автомобіль Dacia Logan під час руху з'їхав з дороги та зіткнувся з парканом. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Dacia Logan, яким керував 73-річний місцевий чоловік, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з парканом. За словами очевидців, ймовірно подія сталася через те, що водієві стало зле під час руху. На місці медики намагались реанімувати чоловіка, але він не вижив. Тіло направили на судово-експертне дослідження для встановлення причини смерті.

Наразі слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, з’ясовуються причини та обставини даної події.