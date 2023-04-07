Дачна хитрість при посадці моркви

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 92

Морква — овоч досить невибагливий, на перший погляд. Але трапляється, що її урожай не радує — то вона маленька, то несмачна. Досвідчені городники при поливі моркви додають один засіб

Чим полити моркву для росту, солодкості та від шкідників У воду для поливу моркви додають кухонну сіль. Що дає солона вода для поливу моркви: прискорює засвоєння морквою поживних речовин із грунту;

відлякує шкідників;

надає моркві солодкості;

вберігає від загнивання. Солона вода для поливу готується так: 1 ст. л солі розчиняють у 10 л води (одному відрі). Ретельно перемішують, щоб сіль повністю розчинилася. Як часто поливати моркву Поливають моркву солоною водою тричі за весь період вегетації: одразу після посіву насіння в ґрунт;

приблизно через сім днів після проростання та появи сходів;

третя підгодівля — ще через пару тижнів. Морква виростає більша, соковита і солодка. Важливо: перед тим як поливати моркву солоною водою, слід зволожити грунт на грядці.

Автор: Мирослава УКРАЇНСЬКА

Поділитись новиною



