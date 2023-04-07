Дачна хитрість при посадці моркви

Морква — овоч досить невибагливий, на перший погляд. Але трапляється, що її урожай не радує — то вона маленька, то несмачна. Досвідчені городники при поливі моркви додають один засіб
У воду для поливу моркви додають кухонну сіль.
Що дає солона вода для поливу моркви:
Солона вода для поливу готується так: 1 ст. л солі розчиняють у 10 л води (одному відрі). Ретельно перемішують, щоб сіль повністю розчинилася.
Поливають моркву солоною водою тричі за весь період вегетації:
Морква виростає більша, соковита і солодка.
Важливо: перед тим як поливати моркву солоною водою, слід зволожити грунт на грядці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.