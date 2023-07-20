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На пляжах Кременчука можуть з'явитися нові тіньові навіси

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 219

 

Вартість одного такого – приблизно 13 тисяч гривень

На пляжах Кременчука можуть з’явитися такі ж навіси, як на намитому пляжі у Придніпровському парку. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів директор «Кременчук Аква-Сервіс» Василь Білоус. Працівники «Кременчук Аква-Сервіс» спостерігатимуть за реакцією відпочивальників на намитому пляжі, і якщо кременчужани оцінять навіс (адже тіні від нього більше, ніж від грибка) — то згодом такі ж споруди поставлять і на інших пляжах.

Цей навіс обійшовся у 13 тисяч гривень. Майстри підприємства виготовили його самі, більша частина грошей пішла на закупівлю матеріалів. Зараз купили матеріалів на 6 800 гривень на другий навіс, який симетрично першому поставлять на намитому пляжі у Придніпровському парку.

Тіньовий навіс розбирається на частини, тож після закінчення купального сезону його не залишатимуть, а приберуть із зони відпочинку до наступного року.

А от нових грибків цьогоріч на пляжах Кременчука не додавали. За словами Василя Білоуса, грибок з профнастилу та металу коштує приблизно 7-8 тисяч гривень. Частину цих грибків замовляли 5 років тому у підприємства «Медіабуд», а всі інші співробітники «Кременчук Аква-Сервіс» робили самі.

— У нас є фахівець по ремонту пляжного обладнання, він займається деревом, металом, зварює, красить, ми йому допомагаємо, — каже пан Білоус.

Також він зауважив, що на Центральному пляжі відремонтували медпункт за власні кошти, яке заробило підприємство (наприклад, водолази «Кременчук Аква-Сервіс» чистять водозабір для «Кременчукводоканалу», а він їм платить за це). Медпункт знаходиться біля клітки з голубами поблизу входу на Центральний пляж.

Нагадаємо, цьогоріч грибки та рятувальну вишку на намитому пляжі у Придніпровському парку пофарбували у кольори міста — біло-сині.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара
Теги: пляжі парк Придніпровський грибок купальний сезон
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