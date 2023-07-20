«Лікарі врятували мені ноги». Історія військового, який отримав допомогу від Ferrexpo

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 149 Партнерський проєкт

Компанія Ferrexpo, яка володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК на Полтавщині, продовжує допомагати тим, хто боронить українську землю від загарбників. Завдяки Програмі підтримки ветеранів у медико-санітарній частині компанії надають якісну багаторівневу реабілітацію, після якої демобілізовані працівники мають змогу повернутися на робочі місця

За прогнозами, після перемоги до мирного життя повернеться приблизно 3 мільйони військових. Уже сьогодні українські компанії розробляють і запроваджують програми підтримки таких співробітників та їхніх родин. Пресслужба компанії Ferrexpo нещодавно поширила відео, яке демонструє перші результати Програми реабілітації ветеранів війни. Воно розповідає про Сергія Малигіна, який з 2014 року захищає Україну на фронті.

До війни чоловік працював слюсарем-ремонтником на буровій дільниці Полтавського ГЗК. З початком вторгнення росії у 2014 році, він добровольцем долучився до повітряно-десантної бригади Збройних сил України. Воював у розвідроті.

Після отримання другої контузії під час виконання бойового обов’язку, Сергій Малигін повернувся до рідного міста для проходження лікування і реабілітації. Він звернувся по допомогу до медико-санітарної частини компанії Ferrexpo.

«Примітно, що головна лікарка відразу викликала всіх лікарів, які й надали мені потрібну допомогу, — розповідає Сергій. — Це повне обстеження, під час якого зафіксували обмороження ніг, низку травм та виявили стеноз судин нижніх кінцівок, в результаті якого в мене були проблеми з кровообігом і я міг просто залишитися без ніг. Після обстеження лікарі направили мене до Київського інституту серця, де мені зробили дуже коштовну операцію. Втім я як працівник Ferrexpo отримав значну допомогу від неї. Я дуже вдячний лікарям, що мені врятували ноги, це люди з великої літери. Знаю, що Ferrexpo допомогла відновитися після поранень і полону багатьом моїм бойовим побратимам».

Завдяки сучасній матеріально-технічній базі медико-санітарної частини у рамках програми підтримки ветеранів з-поміж працівників компанії вже понад 400 захисників та захисниць безоплатно пройшли якісну фізичну й психологічну реабілітацію. Йдеться про повноцінний медичний огляд, комплексну допомогу від реабілітологів та психологів закладу, соціальну адаптацію, допомогу з підготовкою всієї потрібної документації, а за потреби й професійну перепідготовку з урахуванням стану здоров’я людини. За необхідності демобілізованих спрямовують до інших медичних закладів України для додаткового обстеження або ж надання певних медичних послуг.

У квітні 2023 року Ferrexpo розширила дію програми реабілітації співробітників-ветеранів війни. На її реалізацію було виділено понад 39 мільйонів гривень. Нині 30 демобілізованих працівників компанії після отримання реабілітації вже повернулися на робочі місця.

Загалом з моменту початку повномасштабного вторгнення Ferrexpo та її благодійний фонд спрямувала понад 800 мільйонів гривень на надання гуманітарної допомоги бойовим підрозділам Збройних сил України та постраждалих від війни громад України.