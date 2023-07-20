«Лікарі врятували мені ноги». Історія військового, який отримав допомогу від Ferrexpo

Компанія Ferrexpo, яка володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК на Полтавщині, продовжує допомагати тим, хто боронить українську землю від загарбників. Завдяки Програмі підтримки ветеранів у медико-санітарній частині компанії надають якісну багаторівневу реабілітацію, після якої демобілізовані працівники мають змогу повернутися на робочі місця
За прогнозами, після перемоги до мирного життя повернеться приблизно 3 мільйони військових. Уже сьогодні українські компанії розробляють і запроваджують програми підтримки таких співробітників та їхніх родин. Пресслужба компанії Ferrexpo нещодавно поширила відео, яке демонструє перші результати Програми реабілітації ветеранів війни. Воно розповідає про Сергія Малигіна, який з 2014 року захищає Україну на фронті.
До війни чоловік працював слюсарем-ремонтником на буровій дільниці Полтавського ГЗК. З початком вторгнення росії у 2014 році, він добровольцем долучився до повітряно-десантної бригади Збройних сил України. Воював у розвідроті.
Після отримання другої контузії під час виконання бойового обов’язку, Сергій Малигін повернувся до рідного міста для проходження лікування і реабілітації. Він звернувся по допомогу до медико-санітарної частини компанії Ferrexpo.
Завдяки сучасній матеріально-технічній базі медико-санітарної частини у рамках програми підтримки ветеранів з-поміж працівників компанії вже понад 400 захисників та захисниць безоплатно пройшли якісну фізичну й психологічну реабілітацію. Йдеться про повноцінний медичний огляд, комплексну допомогу від реабілітологів та психологів закладу, соціальну адаптацію, допомогу з підготовкою всієї потрібної документації, а за потреби й професійну перепідготовку з урахуванням стану здоров’я людини. За необхідності демобілізованих спрямовують до інших медичних закладів України для додаткового обстеження або ж надання певних медичних послуг.
У квітні 2023 року Ferrexpo розширила дію програми реабілітації співробітників-ветеранів війни. На її реалізацію було виділено понад 39 мільйонів гривень. Нині 30 демобілізованих працівників компанії після отримання реабілітації вже повернулися на робочі місця.
Загалом з моменту початку повномасштабного вторгнення Ferrexpo та її благодійний фонд спрямувала понад 800 мільйонів гривень на надання гуманітарної допомоги бойовим підрозділам Збройних сил України та постраждалих від війни громад України.
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