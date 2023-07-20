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НАЗК взялася за спосіб життя воєнкомів

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 444

 Перевірятимуть керівні органи центрів комплектування

НАЗК протягом трьох місяців має намір провести моніторинг способу життя воєнкомів усіх рівнів. Про це на брифінгу повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, пише Цензор.Нет.  

«На виконання рішення ради національної безпеки та оборони НАЗК спільно з іншими правоохоронними органами проводить моніторинг способу життя керівного складу територіальних центрів комплектування усіх рівнів. Протягом трьох місяців маємо на меті провести 100% перевірку», - сказав Новіков.

Ймовірно, перевірки пов’язані з інформацією з мережі, щодо одеського військкома Євгена Борисова, який придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбель’ї, Іспанія, за майже 4 тис. євро.

На фото - Олександр Новіков

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Автор: Олеся Данилова
Теги: військкомат воєнком ТЦК
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