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Вартість послуги вивозу сміття для кременчужан не збільшуватимуть до кінця воєнного стану

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 177

 Нині визначаються з тарифом для Потоківського старостинського округу

До нашої редакції звернулися мешканці Кременчуцької громади із занепокоєнням щодо можливого збільшення тарифу вивозу сміття. Жінка надала копію квитанції з оплати комунальних послуг, у якій зазначено, що Кременчуцьке КАТП 1628 має намір із серпня 2023 року змінити тариф на послуги з поводження з побутовими відходами. Зазначено, що ознайомитися з інформацією можна на сайті комунального підприємства. 

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Дійсно, ця інформація розміщена на сайті ще 7 липня. Проте мова йде про перегляд тарифів для населених пунктів Потоківського старостинського округу. 

Так, на підставі рішення виконкому Кременчуцької міськради від 15.06.2023 № 1099 КП «Кременчуцьке КАТП 1628» визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території  Кременчука та на території села Потоки, Соснівка, Придніпрянське та Мала Кохнівка. 

«У зв’язку з цим за результатами проведення конкурсу виникла необхідність у зміні тарифів КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на послуги з вивезення (перевезення) рідких та твердих побутових відходів та їх захоронення твердих побутових відходів шляхом встановлення (зміни) тарифів», - йдеться в повідомленні. 

У повідомленні КАТП 1628 розписані лише складові майбутнього тарифу, конкретні цифри вартості тарифу не вказані. Очевидно, про це стане відомо пізніше. 

Тож йя інформація стосується лише мешканців Потоківського старостинського округу, а не Кременчука.

Заступник міського голови Кременчука Іван Москалик, що курує сферу житлово-комунального господарства в місті, запевнив «Кременчуцький ТелеграфЪ», що вартість послуги на вивіз сміття для кременчужан не збільшуватимуть до кінця воєнного стану.

Працівникам КАТП знову бракує коштів на зарплату 


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: КАТП 1628 сміття тарифи Потоківський старостинський округ
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