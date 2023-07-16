Полтавський спортсмен встановив рекорд Гіннеса

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 237

15 липня Віталій Шовкопляс встановив світовий рекорд Гіннеса із підтягування на одній руці за хвилину, повідомляє Суспільне із посиланням на керівницю Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Встановлення рекорду «Найбільша кількість підтягувань на одній руці за 1 хвилину” розпочалося 13:00 на березі «Свободи» у селі Ковалівка, що на Полтавщині. Віталій Шовкопляс із другої спроби підтягнувся 25 разів, а це на один більше, ніж попередній рекорд, розповіла Лана Вєтрова.

До цього рекорд Гіннеса у цій номінації належала Лі Цзечуань із Китаю.

За словами представниці національного реєстру, основною вимогою було чітке дотримання техніки виконання, оскільки це складна силова вправа з високим ризиком отримати травми у разі порушення.

Віталій Шовкопляс - переможець Кубка Світу з воркауту, 2013-го року став світовим рекордсменом з підтягування з додатковою вагою - 32 кілограми.