Хто з мобілізованих має право проходити військову службу за місцем проживання

Це стосується громадян, які мають право на відстрочку та виявили добровільне бажання проходити військову службу
У Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» є окрема стаття про мобілізованих, які мають право проходити військову службу за місцем свого проживання. Це стосується тих військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку та виявили добровільне бажання проходити військову службу.
Категорії таких громадян визначені у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Проходити службу неподалік місця проживання можуть:
Якщо йдеться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, хвороба має бути підтверджена відповідними документами — висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії, яка діє у рамках закладу охорони здоров’я.
При оформленні догляду є ще один важливий нюанс — спільне проживання з особою, за якою потрібен догляд. До речі, оформити відстрочку зараз можна лише в тому випадку, якщо подбати про родичів з інвалідністю більше нема кому.
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