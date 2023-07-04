Хто з мобілізованих має право проходити військову службу за місцем проживання

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Це стосується громадян, які мають право на відстрочку та виявили добровільне бажання проходити військову службу

У Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» є окрема стаття про мобілізованих, які мають право проходити військову службу за місцем свого проживання. Це стосується тих військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку та виявили добровільне бажання проходити військову службу.

Категорії таких громадян визначені у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Проходити службу неподалік місця проживання можуть:

Особи, які тримають трьох і більше неповнолітніх дітей

Особи, які виховують неповнолітню дитину самостійно

Особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (це не обов’язково має бути біологічна спорідненість, такі ж права є і в опікунів, батьків-вихователів, прийомних батьків)

Особи, які виховують дитину, яка має одну з перелічених хвороб, передбачених у Законі (список захворювань великий, до нього належать ДЦП, орфанні захворювання, інсулінозалежний цукровий діабет тощо)

Особи, на утриманні яких знаходиться їхня повнолітня дитина, у якої є I або II група інвалідності

Особи, які здійснюють постійний догляд за хворими дітьми, дружиною, своїми батьками чи батьками дружини/чоловіка.

Усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни або батьки-вихователі, які містять дітей-сиріт або дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Особи, у яких дружина/чоловік або батьки (свої або дружина) мають І або II групу інвалідності

Опікуни осіб з інвалідністю, які мають недієздатність, в установленому порядку підтверджена судом.

Якщо йдеться про догляд за хворою дитиною, дружиною чи батьками, хвороба має бути підтверджена відповідними документами — висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії, яка діє у рамках закладу охорони здоров’я.

При оформленні догляду є ще один важливий нюанс — спільне проживання з особою, за якою потрібен догляд. До речі, оформити відстрочку зараз можна лише в тому випадку, якщо подбати про родичів з інвалідністю більше нема кому.