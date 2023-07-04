До Кременчука завітав гурт «Без обмежень»

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Вчора, 3 липня, до Кременчука завітав гурт «Без обмежень» у рамках благодійного туру «Разом до перемоги». Концерт відбувся о 19.00, у Міському палаці культури.

Розпочався концерт з пісні «Буду з тобою». З перших слів співак Сергій Танчинець запалив зал, усі аплодували та вигукували.

Далі прозвучала пісня «Листопадом» і зал став ще активнішим, люди почали підтанцьовувати та підспівувати з місць.

Під час довгоочікуваної пісні «Зорі запалали», глядачі увімкнули ліхтарі, піднялися з місць та синхронно заспівали разом із Сергієм Танчинцем. Після цього люди почали дарувати співаку квіти.

Далі зі сцени лунали улюблені та нові пісні: «Героям», «Без неї ніяк», «Вільні люди», «Не мовчи» та інші. Перед піснею «Героям» Сергій Танчинець подякував усім захисникам, рятівникам та поліції за їхню безперервну та дуже важливу. На цих словах усі присутні піднялися з місць та підтримали оплесками.

Після цього співак запропонував присутнім порухатися на місцях. Чоловіки мали рухати ногами, а жінки — рухати стегнами, під пісню «Увесь цей світ».

Далі співак вирішив пожартувати, тож попрощався та пішов за куліси. Але під гучні оплески та вигуки повернувся на сцену та виконав ще кілька пісень.

Також під час концерту маленькі фанати подарували гурту малюнки, плакати, прапор та квіти.

Отже, гурт обіцяв глядачам потужну атмосферу та стримав свою обіцянку.

Нагадаємо, що концерт був благодійним. Тож, кожен придбаний квиток, був не просто донатом ЗСУ, це внесок у перемогу України!