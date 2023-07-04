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На Полтавщині поліція розшукує безвісно зниклу 67-річну Ганну Остапову

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 304

 

Жителька села Піски Миргородського району зникла учора, 3 липня

До відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 4 липня, близько 11.30, звернулася жителька села Піски, яка повідомила про зникнення її 67-річної матері — Ганни Остапової. Зі слів заявниці, востаннє її бачили 3 липня близько 17.00 на території власного домогосподарства. З того часу місце її перебування невідоме. Поліція розпочала пошуки зниклої.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Отримавши повідомлення про зникнення жінки, ми скерували на її пошуки оперативних працівників, слідчих, спеціалістів-криміналістів територіального підрозділу. Також до розшуку зниклої долучилися поліцейські офіцери громад та місцеві жителі, — повідомив начальник відділення № 2 (м.Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції Олександр Мелашенко.

Прикмети жінки: зріст 160 см, середньої статури, сиве волосся та блакитні очі.

На момент зникнення була одягнена у халат блакитного кольору та хустку.

— Звертаємося до громадян: якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук 67-річної Ганни Остапової, просимо повідомити її до відділення поліції № 2 міста Лохвиця Миргородського району Полтавщини за телефонами (050) 628-19-42 або 102, — йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклі безвісти жінка Лохвиця Миргородщина
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