На Полтавщині поліція розшукує безвісно зниклу 67-річну Ганну Остапову

До відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 4 липня, близько 11.30, звернулася жителька села Піски, яка повідомила про зникнення її 67-річної матері — Ганни Остапової. Зі слів заявниці, востаннє її бачили 3 липня близько 17.00 на території власного домогосподарства. З того часу місце її перебування невідоме. Поліція розпочала пошуки зниклої.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети жінки: зріст 160 см, середньої статури, сиве волосся та блакитні очі.
На момент зникнення була одягнена у халат блакитного кольору та хустку.
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