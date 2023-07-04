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Ціни на заправках Полтавщини продовжують зростати: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 4 липня

4.07.2023, 15:30 Переглядів: 788

 

Автомобільне пальне на АЗС Полтавщини дорожчає шостий день поспіль

Ціни на заправках Кременчука та Полтавщини продовжують зростати шостий день поспіль. У порівнянні з вчорашнім днем ціни на заправках не змінилися лише на трьох мережах АЗС — BVS, Motto та Авіас. В усіх інших мережах пальне за минулий день подорожчало.

Найбільше ціни підняли на заправках Укрнафта — на 2 грн за літр на бензин і дизель.

WOG підвищив ціни на дизель на 1 грн за літр.

U.GO підняла ціни на бензин на 1 грн за літр.

На АЗС OKKO дизель та автогаз подорожчали на 1 грн за літр.

БРСМ-Нафта підняла ціни на бензин на 0,5 грн, дизель — на 1 грн, а газ — на 0,30 грн за літр.

На заправках Авторанс бензин подорожчав на 20 копійок, а газ — на 30 копійок за літр.

Експерти кажуть, що подорожчання продовжиться й ціни будуть поступово зростати протягом липня. 

Нагадаємо, що експерти прогнозували значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 4.07.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

48,92

 +0,36 +0,735%

Бензин А-95

47,20

+0,40

 +0,855%

Бензин А-92

44,88

+0,64

+1,447%

Дизельне пальне

45,70

 +0,58 +1,281%

Газ автомобільний

23,12

 +0,18 +0,775%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 4.07.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

48,99

46,99

 44,99

44,99

22,99

Motto


 44,18


43,98

22,98 

U.GO

49,55

47,55

44,55

44,95

22,55

WOG

52,99

49,99

 

48,99

24,48

Авіас

46,50

46,00

45,00

46,00

21,99

Автотранс

46,98 

 44,98

44,98

23,18

БРСМ-Нафта

44,49

 

 

43,49

22,79

ОККО

51,99

49,99

 

48,99

24,49

Укрнафта

47,90

 45,90

44,90 

44,90

22,60
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизель автогаз
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