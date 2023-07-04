Ціни на заправках Полтавщини продовжують зростати: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 4 липня

4.07.2023, 15:30 Переглядів: 788

Автомобільне пальне на АЗС Полтавщини дорожчає шостий день поспіль

Ціни на заправках Кременчука та Полтавщини продовжують зростати шостий день поспіль. У порівнянні з вчорашнім днем ціни на заправках не змінилися лише на трьох мережах АЗС — BVS, Motto та Авіас. В усіх інших мережах пальне за минулий день подорожчало.

Найбільше ціни підняли на заправках Укрнафта — на 2 грн за літр на бензин і дизель.

WOG підвищив ціни на дизель на 1 грн за літр.

U.GO підняла ціни на бензин на 1 грн за літр.

На АЗС OKKO дизель та автогаз подорожчали на 1 грн за літр.

БРСМ-Нафта підняла ціни на бензин на 0,5 грн, дизель — на 1 грн, а газ — на 0,30 грн за літр.

На заправках Авторанс бензин подорожчав на 20 копійок, а газ — на 30 копійок за літр.

Експерти кажуть, що подорожчання продовжиться й ціни будуть поступово зростати протягом липня.

Нагадаємо, що експерти прогнозували значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 4.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,92 +0,36 +0,735% Бензин А-95 47,20 +0,40 +0,855% Бензин А-92 44,88 +0,64 +1,447% Дизельне пальне 45,70 +0,58 +1,281% Газ автомобільний 23,12 +0,18 +0,775%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 4.07.2023 р.