Ціни на заправках Полтавщини продовжують зростати: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 4 липня

Ціни на заправках Кременчука та Полтавщини продовжують зростати шостий день поспіль. У порівнянні з вчорашнім днем ціни на заправках не змінилися лише на трьох мережах АЗС — BVS, Motto та Авіас. В усіх інших мережах пальне за минулий день подорожчало.
Найбільше ціни підняли на заправках Укрнафта — на 2 грн за літр на бензин і дизель.
WOG підвищив ціни на дизель на 1 грн за літр.
U.GO підняла ціни на бензин на 1 грн за літр.
На АЗС OKKO дизель та автогаз подорожчали на 1 грн за літр.
БРСМ-Нафта підняла ціни на бензин на 0,5 грн, дизель — на 1 грн, а газ — на 0,30 грн за літр.
На заправках Авторанс бензин подорожчав на 20 копійок, а газ — на 30 копійок за літр.
Експерти кажуть, що подорожчання продовжиться й ціни будуть поступово зростати протягом липня.
Нагадаємо, що експерти прогнозували значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
48,92
|+0,36
|+0,735%
|
Бензин А-95
|
47,20
|
+0,40
|+0,855%
|
Бензин А-92
|
44,88
|
+0,64
|
+1,447%
|
Дизельне пальне
|
45,70
|+0,58
|+1,281%
|
Газ автомобільний
|
23,12
|+0,18
|+0,775%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
48,99
|
46,99
|
44,99
|
44,99
|
22,99
|
Motto
|
|
44,18
|
|
43,98
|
22,98
|
U.GO
|
49,55
|
47,55
|
44,55
|
44,95
|
22,55
|
WOG
|
52,99
|
49,99
|
|
48,99
|
24,48
|
Авіас
|
46,50
|
46,00
|
45,00
|
46,00
|
21,99
|
Автотранс
|
46,98
|
44,98
|
44,98
|
23,18
|
БРСМ-Нафта
|
44,49
|
|
|
43,49
|
22,79
|
ОККО
|
51,99
|
49,99
|
|
48,99
|
24,49
|
Укрнафта
|
47,90
|
45,90
|
44,90
|
44,90
|
22,60
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