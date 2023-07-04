У ДТП в Лохвиці на Полтавщині загинув 70-річний велосипедист

Сьогодні, 4 липня, близько 10.00 на вулиці Шевченка у місті Лохвиця сталася ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Слідчі поліції розпочали досудове розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією Миргородського районного відділу поліції.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Volkswagen Caddy під керуванням 45-річного жителя міста Гребінка, зіткнувся з 70-річним велосипедистом. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедист загинув на місці ДТП.
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