У ДТП в Лохвиці на Полтавщині загинув 70-річний велосипедист

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Сьогодні, 4 липня, близько 10.00 на вулиці Шевченка у місті Лохвиця сталася ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Слідчі поліції розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією Миргородського районного відділу поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Volkswagen Caddy під керуванням 45-річного жителя міста Гребінка, зіткнувся з 70-річним велосипедистом. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедист загинув на місці ДТП.

— За фактом ДТП слідчим підрозділом ГУНП, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство, — розповів начальник відділення № 2 (м.Лохвиця) Миргородського районного відділу поліції Олександр Мелашенко.