Учні Кременчуцького спортивного ліцею посіли призові місця на чемпіонаті області

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 84

Учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного вдало виступили на Чемпіонаті області з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2007-2010 років народження, який відбувся 28-29 червня у Полтаві. Про це повідомили на facebook-сторінці навчального закладу.

Богдан Резніков

К-2 — дистанція 200 м — І місце

К-1 — дистанція 200 м — І місце

К-1 — дистанція 500 м — III місце

Михайло Мосейчук

С-1 — дистанція 200 м — IV місце

С-1 — дистанція 500 м — VI місце

— Молодці хлопці. Вітання вашим тренерам М. Кравцову та В. Полівару, — привітали спортсменів у ліцеї.



