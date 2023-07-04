Учні Кременчуцького спортивного ліцею посіли призові місця на чемпіонаті області
Сьогодні, 17:33
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Хлопці гідно представили наше місто в обласних змаганнях
Учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного вдало виступили на Чемпіонаті області з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2007-2010 років народження, який відбувся 28-29 червня у Полтаві. Про це повідомили на facebook-сторінці навчального закладу.
Богдан Резніков
- К-2 — дистанція 200 м — І місце
- К-1 — дистанція 200 м — І місце
- К-1 — дистанція 500 м — III місце
Михайло Мосейчук
- С-1 — дистанція 200 м — IV місце
- С-1 — дистанція 500 м — VI місце
— Молодці хлопці. Вітання вашим тренерам М. Кравцову та В. Полівару, — привітали спортсменів у ліцеї.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного
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