Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Полтавщина

Учні Кременчуцького спортивного ліцею посіли призові місця на чемпіонаті області

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 84

 

Хлопці гідно представили наше місто в обласних змаганнях

Учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного вдало виступили на Чемпіонаті області з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2007-2010 років народження, який відбувся 28-29 червня у Полтаві. Про це повідомили на facebook-сторінці навчального закладу.

Богдан Резніков

  • К-2 — дистанція 200 м — І місце
  • К-1 — дистанція 200 м — І місце
  • К-1 — дистанція 500 м — III місце

Михайло Мосейчук

  • С-1 — дистанція 200 м — IV місце
  • С-1 — дистанція 500 м — VI місце
— Молодці хлопці. Вітання вашим тренерам М. Кравцову та В. Полівару, — привітали спортсменів у ліцеї.


0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного
Теги: байдарки каное чемпіонат змагання переможці 1 місце 3 місце спортивний ліцей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх