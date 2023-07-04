Майже у 14 разів понад норму: у Кременчуці вкотре спіймали водія напідпитку

Вчора, 3 липня, у Кременчуці на вул. Східна поліціянти склали адміністративний протокол за нетверезе водіння на керманича автомобіля Mazda 6. Освідування на стан сп’яніння показало, що в організмі 48-річного водія 2,91 проміле алкоголю, що майже в 14 разів перевищує допустиму норму.
Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.
Загалом з початку року кременчуцькі патрульні склали 384 протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Санкція за ч. 1 цієї статті передбачає накладення штрафу на водія в розмірі 17 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.
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