Майже у 14 разів понад норму: у Кременчуці вкотре спіймали водія напідпитку

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Вчора, 3 липня, у Кременчуці на вул. Східна поліціянти склали адміністративний протокол за нетверезе водіння на керманича автомобіля Mazda 6. Освідування на стан сп’яніння показало, що в організмі 48-річного водія 2,91 проміле алкоголю, що майже в 14 разів перевищує допустиму норму.

Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

Загалом з початку року кременчуцькі патрульні склали 384 протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Санкція за ч. 1 цієї статті передбачає накладення штрафу на водія в розмірі 17 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

— Вкотре наголошуємо — будьте відповідальними! Не сідайте за кермо в нетверезому стані, дотримуйтесь правил дорожнього руху! — звертаються до містян кременчуцькі патрульні.



