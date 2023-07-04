На Полтавщині шахраєві дали 6 років за те, що прикидався жінкою та виманював гроші

36-річного жителя Лубен визнали винним у шахрайстві та зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вчинених повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст. 301 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Наприкінці минулого року лубенець створив сторінку в соціальній мережі, завантажив знайдену в інтернеті фотографію незнайомої жінки та від її імені виманював гроші у чоловіків. Потерпілим він представлявся вдовою загиблого під час обстрілу Маріуполя, яка виховує малолітнього сина та має скрутне матеріальне становище.
Вважаючи, що допомагають жінці, чоловіки перераховували гроші на банківську картку лубенця.
За скоєні кримінальні правопорушення Лубенським міськрайонним судом чоловіка позбавили волі на 6 років. До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.
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