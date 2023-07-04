Завтра кременчужан запрошують до бібліотеки послухати цікаві історії із запасників музею

5 липня о 15.00 в абонементі бібліотеки-філії № 2 відбудеться чергова зустріч із циклу «Цікаві історії із запасників музею». Про це повідомили бібліотекарки з Соборної, 11.
Цього разу всіх охочих запрошують познайомитися з деякими предметами з геологічної колекції музею, яка є найбільшою в Полтавській області. Це будуть, як широко відомі, так і рідкісні зразки різних порід, вік яких налічує до 30 млн років.
У представленій колекції навіть є такі екземпляри, що допомагають здійснювати заповітні бажання.
Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм та заходів безпеки під час воєнного стану.
Найближче укриття: вул. Соборна 9/16
Довідки: завідувачка відділу соціокультурної діяльності КЗК КМПБ Інна Мірошниченко, 098 791 0213.
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