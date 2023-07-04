Завтра кременчужан запрошують до бібліотеки послухати цікаві історії із запасників музею

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Розповідатимуть про археологічні знахідки з найбільшої на Полтавщині геологічної колекції

5 липня о 15.00 в абонементі бібліотеки-філії № 2 відбудеться чергова зустріч із циклу «Цікаві історії із запасників музею». Про це повідомили бібліотекарки з Соборної, 11.

Цього разу всіх охочих запрошують познайомитися з деякими предметами з геологічної колекції музею, яка є найбільшою в Полтавській області. Це будуть, як широко відомі, так і рідкісні зразки різних порід, вік яких налічує до 30 млн років.

— Разом із директоркою Кременчуцького краєзнавчого музею Аллою Гайшинською ми ще й спробуємо розгадати їхні таємниці, — розповіли бібліотекарки.

У представленій колекції навіть є такі екземпляри, що допомагають здійснювати заповітні бажання.

— А ще, ми зможемо ближче роздивитися цікаві археологічні знахідки та дізнаємося їх часом дуже непросту історію, — йдеться у запрошенні.

Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм та заходів безпеки під час воєнного стану.

Найближче укриття: вул. Соборна 9/16

Довідки: завідувачка відділу соціокультурної діяльності КЗК КМПБ Інна Мірошниченко, 098 791 0213.



