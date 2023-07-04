Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 5 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 5 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарська, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3, 5, 7;
- пров. Річковий, 4-14/29;
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2, 47;
- вул. Гайдамацька, 1-14;
- вул. Кавалерійська, 15А, 17, 17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27;
- пров. Шкільний, 20, 22, 24/27;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Чорноморська.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Правобережна, 47, 47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- вул. Радищева, 12-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Шкільна, 1-11/9.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37;
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.
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