Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 5 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;

пров. Водний, 3-10/41;

вул. Затонна, 1А-14А;

пров. Затонний, 3-11;

пров. Набережний, 3-9/37;

вул. Недогарська, 27/13-39;

пров. Річковий, 3, 5, 7;

пров. Річковий, 4-14/29;

вул. Академіка Герасимовича, 43/2, 47;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А, 17, 17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Шкільний, 20, 22, 24/27;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Чорноморська.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Правобережна, 47, 47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

вул. Радищева, 12-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Шкільна, 1-11/9.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: