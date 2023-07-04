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Поліція Полтавщини отримала 10 службових автомобілів

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 91

Подарунки на 8 річницю Національної поліції України

Сьогодні, 4 липня, з нагоди відзначення 8 річниці Національної поліції України, правоохоронці отримали 10 службових автомобілів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Загалом поліція Полтавщини отримала новий автобус Ataman, мікроавтобус Ford Transit та 8 повнопривідних кросоверів Renault Duster.

Ключі від автомобілів працівникам поліцейських підрозділів вручили начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, очільник Головного управління поліції Полтавщини Євген Рогачов та перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко.

 

  • Шість позашляховиків Renault, придбані коштом Полтавської міської ради, будуть обслуговувати територію обласного центру та Полтавського району;
  • Чотири транспортні засоби, які надав Апарат Національної поліції України, призначені для цільового використання службами Головного управління поліції області й двох територіальних підрозділів.

 

Зокрема, автобус Ataman отримав автопарк Центру забезпечення Головного управління області, а Ford Transit – батальйон поліції особливого призначення обласної поліції.

 

Один автомобіль Renault використовуватиме в службовій діяльності відділення поліції № 1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції. Ще один кросовер вирушить до Миргородського районного відділу поліції для забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: поліція Полтавщини подарунок
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