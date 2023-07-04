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У ніч на 5 липня Росія ймовірно готує теракт на Запорізькій АЕС

Вчора, 22:05 Переглядів: 358

Як діяти у разі аварії на Запорізькій АЕС

Сьогодні, 4 липня, у деяких російських телеграм каналах почали з'являтися повідомлення про велику загрозу підриву Запорізької АЕС.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк підтвердив інформацію. За його словами загроза теракту на Запорізькій АЕС, у ніч на 5 липня, складає 50%.

Збройні Сили України також офіційно повідомили про можливу підготовку провокації на території ЗАЕС, найближчим часом.

Станом на вечір, 4 липня, відомо, що рашисти масово відводять свої війська з Енергодару й околиць та покидають блокпости.

Нагадаємо, що робити у разі аварії на ЗАЕС з викидом радіації. А також, яких областей торкнеться евакуація, якщо трапиться аварія на ЗАЕС та чи будуть евакуювати кременчужан.

Зберігайте спокій та не панікуйте.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ЗАЕС Кременчук аварія загроза теракт
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