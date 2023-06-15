Валюта знову дорожчає: де в Кременчуці вигідно обмінювати долари, євро та злоті 15 червня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 148

У четвер, 15 червня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 4 копійки, а курс злотого на 5 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валюти на це відреагував відповідно.

Найвигідніший курс здачі долара та євро у порівнянні з вчорашнім днем підвищився на 10 копійок, а у купівлі долар подешевшав на 5 копійок.

А злотий сьогодні можна придбати на 5 копійок дорожче, ніж учора.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США

купують — по 36,50-37,10 грн,

продають — по 37,20-37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі — у банку Південний (37,10 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — в OTP Bank (37,20 грн за 1 $).

Євро

купують — по 39,65-40,30 грн,

продають — по 40,50-41,00 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Райффайзенбанку (40,30 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в OTP Bank (40,50 грн).

Злотий

купують — по 8,32-8,78 грн,

продають — по 9,04-9,15 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Полтава-Банку (8,78 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (8,99 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

Курс валют НБУ на 15.06.2023 року: