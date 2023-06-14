Валюта почала дорожчати: де в Кременчуці 14 червня вигідно обмінювати долари, євро та злоті

У середу, 14 червня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 11 копійок, а курс злотого навпаки — понизив на 5 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.
Готівковий курс валюти на це відреагував по різному. Найвигідніший курс здачі долара у порівнянні з вчорашнім днем знизився на 10 копійок, а купівлі навпаки підвищився на 5 копійок. Готівковий євро (найвигідніший курс) подорожчав у продажі та купівлі на 15 та 20 копійок відповідно.
А злотий сьогодні можна здати на 5 копійок дорожче, ніж учора.
Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:
Долар США
Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (37,00 грн за 1 $).
Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,25 грн за 1 $).
Євро
Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (40,20 грн).
Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку, ПриватБанку, Райффайзенбанку, Ідея Банку (40,50 грн).
Злотий
Найвигідніше курс здачі — у Полтава-Банку (8,80 грн).
Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (8,99 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів
+380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 14.06.2023 року:
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