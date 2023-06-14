Валюта почала дорожчати: де в Кременчуці 14 червня вигідно обмінювати долари, євро та злоті

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 240

У середу, 14 червня, Національний банк України підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем на 11 копійок, а курс злотого навпаки — понизив на 5 копійок. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валюти на це відреагував по різному. Найвигідніший курс здачі долара у порівнянні з вчорашнім днем знизився на 10 копійок, а купівлі навпаки підвищився на 5 копійок. Готівковий євро (найвигідніший курс) подорожчав у продажі та купівлі на 15 та 20 копійок відповідно.

А злотий сьогодні можна здати на 5 копійок дорожче, ніж учора.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США

купують — по 36,50-37,00 грн,

продають — по 37,25-37,70 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Індустріалбанку (37,00 грн за 1 $).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,25 грн за 1 $).

Євро

купують — по 39,50-40,20 грн,

продають — по 40,50-41,00 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Полтава-Банку (40,20 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку, ПриватБанку, Райффайзенбанку, Ідея Банку (40,50 грн).

Злотий

купують — по 8,30-8,80 грн,

продають — по 8,99-9,05 грн.

Найвигідніше курс здачі — у Полтава-Банку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтава-Банку (8,99 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500 $ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:





Курс валют НБУ на 14.06.2023 року: