Українці можуть отримати по 6600 грн грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції

Наші співвітчизники можуть отримати допомогу у розмірі 2200 грн протягом трьох місяців. Таким чином, загальна сума виплати становитиме 6600 грн. Гроші виплачують українцям у рамках Меморандуму про взаєморозуміння, яке підписало Міністерство соціальної політики з Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Кошти передбачені для кожного члена сім'ї, який потребує підтримки.
Стало відомо, що у МОМ ухвалили рішення виділити українцям суму у розмірі близько 700 млн грн. На виплати можуть розраховувати близько 100 тисяч осіб.
Фінансова підтримка надається:
Як отримати виплати?
Претенденти на отримання виплат мають зареєструватись як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Це можна зробити в ЦНАП (Центрі надання адміністративних послуг) або органах соціального захисту населення.
Переселенців реєструють та їх заявки відправляють до офісу організації. Потім МОМ приймає рішення, надати виплати чи відмовити у допомозі.
Отримати гроші також можна через «єДопомогу», надіславши відповідні заявки. Їх після верифікації та підтвердження інформації направлять до МОМ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.