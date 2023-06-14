Українці можуть отримати по 6600 грн грошової допомоги від Міжнародної організації з міграції

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 510

Наші співвітчизники можуть отримати допомогу у розмірі 2200 грн протягом трьох місяців. Таким чином, загальна сума виплати становитиме 6600 грн. Гроші виплачують українцям у рамках Меморандуму про взаєморозуміння, яке підписало Міністерство соціальної політики з Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Кошти передбачені для кожного члена сім'ї, який потребує підтримки.

Стало відомо, що у МОМ ухвалили рішення виділити українцям суму у розмірі близько 700 млн грн. На виплати можуть розраховувати близько 100 тисяч осіб.

Фінансова підтримка надається:

одиноким батькам (матері чи батьки, які отримують грошову допомогу на дітей);

жінкам, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю або пологами;

людям з інвалідністю;

сім'ям з двома і більше дітьми;

пенсіонерам віком від 65 років.

Як отримати виплати?

Претенденти на отримання виплат мають зареєструватись як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Це можна зробити в ЦНАП (Центрі надання адміністративних послуг) або органах соціального захисту населення.

Переселенців реєструють та їх заявки відправляють до офісу організації. Потім МОМ приймає рішення, надати виплати чи відмовити у допомозі.

Отримати гроші також можна через «єДопомогу», надіславши відповідні заявки. Їх після верифікації та підтвердження інформації направлять до МОМ.