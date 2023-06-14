У Кременчуці дітей запрошують на розважальну програму у сквері з безкоштовними смаколиками

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Усі зібрані під час заходу кошти відправлять на підтримку ЗСУ

Маленьких кременчужан запрошують на дитячу розважальну програму на підтримку ЗСУ з творчими майстер-класами. Про це повідомляють у Кременчуцькій міській раді.

Розважатимуть відвідувачів на різноманітних локаціях команда молодіжного парламенту Кременчука спільно з партнерами. У програмі: малювання аквагриму, дитяча анімація, створення фігурок з гіпсу, локація дитячої бібліотеки, локація патрульної поліції та безкоштовні смаколики.

Захід відбудеться у п’ятницю, 16 червня, з 16.00 до 18.00 у сквері імені Олега Бабаєва. Усі зібрані кошти відправлять на підтримку ЗСУ.