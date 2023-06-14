Об’єкт інфраструктури сусіднього з Кременчуком Світловодська вночі був атакований ворожим БпЛА

Про нічну атаку російського БпЛА на Світловодськ повідомив міський голова Андрій Маліцький.
- Ніч в місті була тривожною! Промисловий об’єкт був атакований ворожими БпЛА. Без жертв. Про ситуацію доповів в ОВА.
Прошу подавати і розповсюджувати тільки перевірену інформацію з офіційних джерел, - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович уточнив цю інформацію.
- Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання «шахедів» в об’єкт інфраструктури у Світловодську. Пожежу оперативно локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих.
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Разом ми сильні! Україна переможе, - написав він.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.