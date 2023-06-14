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Об’єкт інфраструктури сусіднього з Кременчуком Світловодська вночі був атакований ворожим БпЛА

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 1 858

 

Жертв та постраждалих немає

Про нічну атаку російського БпЛА на Світловодськ повідомив міський голова Андрій Маліцький.

- Ніч в місті була тривожною! Промисловий об’єкт був атакований ворожими БпЛА. Без жертв. Про ситуацію доповів в ОВА.

Прошу подавати і розповсюджувати тільки перевірену інформацію з офіційних джерел, - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович уточнив цю інформацію.

- Чергова нічна масована атака російського агресора. Є влучання «шахедів» в об’єкт інфраструктури у Світловодську. Пожежу оперативно локалізували. Обійшлося без загиблих і травмованих.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе, - написав він.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне
Теги: Світловодськ БПЛА
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