Об’єкт інфраструктури сусіднього з Кременчуком Світловодська вночі був атакований ворожим БпЛА

Про нічну атаку російського БпЛА на Світловодськ повідомив міський голова Андрій Маліцький.

- Ніч в місті була тривожною! Промисловий об’єкт був атакований ворожими БпЛА. Без жертв. Про ситуацію доповів в ОВА.

Прошу подавати і розповсюджувати тільки перевірену інформацію з офіційних джерел, - написав він у своєму Телеграм-каналі.