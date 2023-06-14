«Разом з Сергієм Радченком це була третя поїздка»: благодійний фонд «Ми поряд» з’їздив до Європи за гуманітарною допомогою

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 283

Кременчуцький боксер та волонтер Сергій Радченко разом з Олегом Івановичем відправилися до Польщі за гуманітарною допомогою. Представники благодійного фонду «Ми поряд» привезли харчові продукти, дитяче харчування, засоби особистої гігієни, корм для тварин та необхідні речі для українських військових. Без пригод та цікавих історій не обійшлося. Як вдалося зібрати допомогу, з якими труднощами зіштовхнулися та що відправили потерпілим після руйнування Каховської ГЕС розповів «Телеграфу» керівник БФ «Ми поряд» Сергій Радченко.

Сергій ділиться, що з кожним разом все важче діставати гуманітарну допомогу із-за кордону. Частина благодійних фондів закрилася, хтось перепрофілювався лише на допомогу українцям, які знайшли прихисток у Польщі.

— З кожним разом все важче отримувати гуманітарну допомогу з-за кордону. Цього разу вдалося зібрати, й ми допомогу роздамо і в дитячий будинок і людям, які потребують підтримки. Допомогу передамо й нашим військовим. У зв’язку з подіями на Херсонщини — частину допомоги передали через наших хлопців, які виїхали рятувати людей. Туди передали харчові продукти, дезінфектори, вологі серветки, трохи одягу, але в основному завантажували першочерговими потребами, — зауважив Сергій Радченко.

Волонтер додав, що завдяки кременчужанці Ользі Ганжі, вдалося зібрати таку велику кількість гуманітарної допомоги, що навіть на кордоні доводилося переплачувати за перенавантаження. Дівчина проживає у Тчеві, але тримає зв’язок з фондами у Кракові, Ганську та Варшаві. Доєдналися до збору допомоги й небайдужі друзі.

— Польський промоутер KSW Мартін Левандовскі дізнався, що я у Польщі та запросив нас на масштабний вечір поєдинків. Де у сутичках вийшли суперники Олександра Усика та мої. Бій Артура Шпильки був легендарним, адже проти нього вийшов Маріуш Пудзяновський, який 5 разів отримував звання найсильнішої людини світу. Шпилька був дуже радий, що я приїхав його підтримати. Також в ММА дебютував мій колишній суперник та суперник Олександра Усика. Усик у нього забрав пояс чемпіона світу… це Кшиштоф Гловацкий, — додав Сергій.

На фото Сергій Радченко та Артур Шпилька

Спортсмен подякував усім, хто долучається до підтримки й допомоги іншим:

— Величезна вдячність усім, хто нам донатить та підтримує. Подяка кременчуцькому бізнесу, який допомагає. Завдяки таким людям є можливість допомагати тим, хто потребує підтримки, а також нашим Збройним Силам України, які нас захищають та дають можливість переважно спокійно жити.

«Було цікаво вболівати за колишніх суперників Сергія: Артура Шпільку та Криштофа Гловацького»

Водій Олександр Іванович неодноразово вирушав за кордон, щоб привезли гуманітарну допомогу як переселенцям, так і кременчужанам, які потребують цієї підтримки.

— Які враження від поїздки? І який раз їздили до Європи за гуманітарною допомогою для благодійного фонду «Ми поряд»?

— Важко сказати скільки разів їздив до Європи. Багато разів був у Польщі та Німеччині. Разом з Сергієм це була третя поїздка. Хотілося частіше, але у нього не завжди виходить через завантаженість. Плюс ще було багато поїздок по Україні, зустрічали гуманітарну допомогу на кордоні України з Польщею. Також неодноразово розвозив гуманітарну допомогу по Україні. Враження від поїздки дуже хороші. Разом з Сергієм їхати набагато цікавіше, завжди є про що поговорити й обговорити цікаві теми. На цей раз нам пощастило не лише забрати гуманітарну допомогу, а й поляки та Ольга, наш волонтер, яка живе у Польщі, зробили хороші екскурсії по Тчеву, Гданську, Сопоту та Варшаві.

— Ви побували на масштабному турнірі боїв без правил ММА ліги KSW. Які враження?

— Вражаючий та незабутній вечір. Були чудові безкомпромісні поєдинки. Цікаво повболівати за колишніх суперників Сергія: Артура Шпільку та Кріштофа Гловацького. Дуже вразили польські фанати, вони дуже чесні, віддані й дуже затято вболівають. Не соромляться брати автографи, так було із Сергієм, що не давали спокійно поговорити, постійно просили автограф у Сергія та зробити спільне фото.

Ми у Варшаві жили в одному готелі з бійцями, було цікаво подивитися на бійців і як усе відбувається зсередини.

Найближчим часом планують видачу допомоги

Благодійний фонд «Ми поряд» одразу перетнув кордон передав замовлення українським воїнам та передали гуманітарний вантаж до Херсонщини, де люди постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Дитячі іграшки та частину допомоги передадуть діткам до дитячого будинку в Онуфріївці. Пакети з кормами для тварин роздадуть по притулках нашого міста, щоб підтримати братів наших менших.

Також найближчим часом видадуть гуманітарну допомогу, детальну інформацію про видачу можна дізнатися на сторінці телеграм-каналу «Ми поряд».