Золото на Кубку світу: українські веслувальники тріумфують у головному змаганні року

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 130 Партнерський проєкт

Українські спортсмени успішно виступили на 2-му етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное ICF Canoe Sprint World Cup, що проходив з 26 по 28 травня 2023 року у Познані, Польща. Збірна України завоювала 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових нагород, що дозволило спортсменам посісти 3-е загальнокомандне місце в медальному заліку. Переможцем стала команда Польщі. Друге місце посіла команда Китаю.

Найбільше медалей за збірну України здобули вихованці веслувального клубу «Гірник» з Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, які тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Мацапури. Серед вихованців клубу: Людмила Лузан, Олег Кухарик, Тарас Міщук, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Тарас Мазовський, Павло Алтухов та інші імениті веслувальники. Загалом вони здобули 3 золоті, 2 срібні та 2 бронзові нагороди, що складає дві третини нагород української збірної.

— Нашим спортсменам вкотре вдалося підтвердити свою майстерність і підкорити світову арену. А зірка веслувального спорту Людмила Лузан показала клас на кількох заїздах. Дякуємо всім, що продовжують демонструвати силу України для всього світу! Вдячні й спонсорам — компанії Ferrexpo та благодійному фонду «Полтавського ГЗК», які підтримують розвиток олімпійських видів спорту на теренах Полтавщини й дбають про те, щоб у наших спортсменів було все необхідне для якісних тренувань та потужних виступів на змаганнях світового рівня, — написав Микола Шишліков, виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Горішніх Плавнях після перемог українських веслувальників.

Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін також привітав полтавську команду у своєму Telegram-каналі.





Усі медалі України на етапі у Познані:

«золото»: Людмила Лузан (200 м та 500 м), Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарка-четвірка)

«срібло»: Людмила Лузан та Тарас Міщук (500 м), Тарас Мазовський (500 м), Віталій Вергелес і Андрій Рибачок (500 м)

«бронза»: Олександр Зайцев (байдарка), Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Тарас Кузик та Володимир Савчин (каное-четвірка), Людмила Лузан та Валерія Терета (500 м), Валерія Терета і Тарас Мазовський (500 м), Наталія Докієнко та Олександр Зайцев (500 м)

Загалом участь у цьому етапі Кубка світу брали 44 національні команди. Від України на водних доріжках озера Мальта у Познані стартували 26 спортсменів: 9 байдарочників, 7 каноїстів, 8 байдарочниць та 2 каноїстки.

Нагадаємо, на початку травня в ефірі «Еспресо» відбулась премʼєра короткометражного документального фільму про шлях молодого футболіста з Полтавщини до успіху на європейських змаганнях. у 2021 році фільм про українську чемпіонку з боксу Ганну Охоту, яку підтримує Ferrexpo, став переможцем фестивалю в Каннах. У серпні 2022 року стало відомо, що Ганна Охота отримала свою нагороду.