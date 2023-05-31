Золото на Кубку світу: українські веслувальники тріумфують у головному змаганні року

Українські спортсмени успішно виступили на 2-му етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное ICF Canoe Sprint World Cup, що проходив з 26 по 28 травня 2023 року у Познані, Польща. Збірна України завоювала 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових нагород, що дозволило спортсменам посісти 3-е загальнокомандне місце в медальному заліку. Переможцем стала команда Польщі. Друге місце посіла команда Китаю.
Найбільше медалей за збірну України здобули вихованці веслувального клубу «Гірник» з Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, які тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Мацапури. Серед вихованців клубу: Людмила Лузан, Олег Кухарик, Тарас Міщук, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Тарас Мазовський, Павло Алтухов та інші імениті веслувальники. Загалом вони здобули 3 золоті, 2 срібні та 2 бронзові нагороди, що складає дві третини нагород української збірної.
Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін також привітав полтавську команду у своєму Telegram-каналі.
Усі медалі України на етапі у Познані:
Загалом участь у цьому етапі Кубка світу брали 44 національні команди. Від України на водних доріжках озера Мальта у Познані стартували 26 спортсменів: 9 байдарочників, 7 каноїстів, 8 байдарочниць та 2 каноїстки.
Нагадаємо, на початку травня в ефірі «Еспресо» відбулась премʼєра короткометражного документального фільму про шлях молодого футболіста з Полтавщини до успіху на європейських змаганнях. у 2021 році фільм про українську чемпіонку з боксу Ганну Охоту, яку підтримує Ferrexpo, став переможцем фестивалю в Каннах. У серпні 2022 року стало відомо, що Ганна Охота отримала свою нагороду.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.