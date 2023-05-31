Грибний вершковий суп із плавленим сиром

Такий суп можна приготувати з будь-яких грибів: заморожених, глив або печериць. А подати до столу із сухариками замість хліба. Поєднання плавленого сиру, грибів та вершків вас точно не залишить байдужим
Складові:
Приготування:
Очистіть картоплю та наріжте кубиками. Закип'ятіть два літри води, опустіть її в окріп і варіть 10 хвилин.
Цибулю та моркву очистіть та помийте. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на великій тертці.
Гриби помийте та наріжте пластинами.
На розігріту сковороду з олією викладіть овочі та гриби. Обсмажте на середньому вогні п'ять хвилин, додайте в суп і варіть сім хвилин.
Наріжте кубиками плавлені сирки. Зелень помийте і дрібно наріжте.
У суп додайте вершки та сир. Посоліть, поперчіть. Дайте закипіти супу і зніміть з вогню.
Додайте зелень і залиште настоятися десять хвилин під кришкою.
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