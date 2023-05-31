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Грибний вершковий суп із плавленим сиром

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 196

 

Такий суп можна приготувати з будь-яких грибів: заморожених, глив або печериць. А подати до столу із сухариками замість хліба. Поєднання плавленого сиру, грибів та вершків вас точно не залишить байдужим

Складові:

  • печериці – 250 г;
  • картопля – 3 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • вершки – 100 г;
  • плавлений сир – 200 г;
  • рослинна олія – 30 г;
  • зелень (кріп, петрушка);
  • сіль, чорний перець мелений.

Приготування:

Очистіть картоплю та наріжте кубиками. Закип'ятіть два літри води, опустіть її в окріп і варіть 10 хвилин.

Цибулю та моркву очистіть та помийте. Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на великій тертці.

Гриби помийте та наріжте пластинами.

На розігріту сковороду з олією викладіть овочі та гриби. Обсмажте на середньому вогні п'ять хвилин, додайте в суп і варіть сім хвилин.

Наріжте кубиками плавлені сирки. Зелень помийте і дрібно наріжте.

У суп додайте вершки та сир. Посоліть, поперчіть. Дайте закипіти супу і зніміть з вогню.

Додайте зелень і залиште настоятися десять хвилин під кришкою.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепт
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