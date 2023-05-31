Щоб забути про тиск, варто взяти жменю насіння кропу

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 89

Високий тиск прийде в норму, зникнуть запори, болі в шлунку і сечовому міхурі, пройде нетримання сечі та калу, якщо в заварювальний чайник насипати столову ложку з гіркою насіння кропу і залити туди пів літра окропу. Накрити чайничок серветкою або вкутати рушником на 40 хвилин, щоб насіння добре запарилось і віддало всі цінні речовини у воду.

Отримані ліки треба пити прямо з носика чайника по 3 ковтки часто – не менше семи разів на день, а краще 10. Обов'язково пити під час їжі, не на голодний шлунок і не після рясної трапези.

Курс лікування – тиждень, потім настій можна вживати періодично, скажімо, 2-3 дні кожен місяць, для профілактики.

Крім зазначеного ефекту, такий настій кропового насіння чудово лікує кашель, бронхіт, хвороби горла, а також позбавляє від безсоння.



