Стало відомо, скільки коштів виділили з бюджету Полтавщини на облаштування укриттів у школах

З обласного бюджету Полтавської області виділять 98 млн гривень на співфінансування проєктів з облаштування найпростіших та модульних укриттів у школах області. Про це сьогодні на апаратній нараді в обладміністрації повідомив директор департаменту освіти та науки ОДА Євген Кончаковський.
За його словами, планується реалізувати 65 проєктів в області на умовах співфінансування: 50% сплачує місцевий бюджет, 50% — обласний.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Кременчук не отримав жодної копійки з 54 млн гривень державної субвенції. Кошти спрямували на облаштування саме протирадіаційних укриттів, розташовані в інших громадах. Тоді в ОВА повідомили, що Кременчуку допомагатиме обласний бюджет.
Водночас минулої п’ятниці депутати Кременчуцької міської ради звернулися до Полтавської обласної військової адміністрації щодо здійснення розподілу коштів між громадами, зокрема, і для Кременчуцької міської територіальної громади для облаштування укриттів.
Стало відомо, скільки коштів витратять з бюджету на укриття у закладах освіти Кременчука
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