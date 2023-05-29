Стало відомо, скільки коштів виділили з бюджету Полтавщини на облаштування укриттів у школах

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 184

З обласного бюджету Полтавської області виділять 98 млн гривень на співфінансування проєктів з облаштування найпростіших та модульних укриттів у школах області. Про це сьогодні на апаратній нараді в обладміністрації повідомив директор департаменту освіти та науки ОДА Євген Кончаковський.

За його словами, планується реалізувати 65 проєктів в області на умовах співфінансування: 50% сплачує місцевий бюджет, 50% — обласний.

— Я прошу керівників усіх територіальних громад та департаментів освіти відповідально поставитися до цього питання, щоб вже на початку 1 півріччя проводити цю роботу, — сказав Євген Кончаковський. — Внесення змін до обласної програми дає можливість спрямувати кошти на облаштування найпростіших укриттів та спорудження укриттів модульного типу. Тобто те, що не передбачено державною субвенцією.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Кременчук не отримав жодної копійки з 54 млн гривень державної субвенції. Кошти спрямували на облаштування саме протирадіаційних укриттів, розташовані в інших громадах. Тоді в ОВА повідомили, що Кременчуку допомагатиме обласний бюджет.

Водночас минулої п’ятниці депутати Кременчуцької міської ради звернулися до Полтавської обласної військової адміністрації щодо здійснення розподілу коштів між громадами, зокрема, і для Кременчуцької міської територіальної громади для облаштування укриттів.

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