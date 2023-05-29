Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 30 травня енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 30 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Валентини Федько, 14-29/34;
  • пров. Вишневий, 26-49;
  • вул. Капітана Корпана, 1;
  • пров. Мисливський, 3, 4, 6;
  • пров. Олени Теліги, 1-17;
  • вул. Партизанська, 1-10;
  • вул. Харитини Пекарчук, 1/4-6;
  • пров. Токарний, 21/12:
  • пров. Давида Гурамішвілі, 1-8;
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23;
  • пров. Полтавський, 3-108;
  • просп. Полтавський, 33-106;
  • вул. Якова Петруся, 3-24;
  • пров. Якова Петруся, 22;
  • пров. Яснополянський, 28А-47;
  • вул. Козацька, 3-26/24;
  • просп. Полтавський, 15-23.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Вадима Пугачова, 6Д;
  • вул. Партизанська;
  • вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Локомотивна, 1А-30;
  • вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
  • вул. Переяславська, 2-37/10;
  • вул. Юрія Руфа, 65А;
  • вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 84.;
  • вул. Лебедина,5-40/4;
  • вул. Капітана Трусова, 5-40;
  • вул. Єднання України, 8/6-23/1;
  • пров. Ринковий, 1/13;
  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
  • вул. Іллі Ткаченка, 64;
  • вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;
  • вул. Махоркова, 17-62;
  • вул. Сумська, 41-61.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • с. Соснівка;
  • с. Потоки.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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