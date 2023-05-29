Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 30 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Валентини Федько, 14-29/34;

пров. Вишневий, 26-49;

вул. Капітана Корпана, 1;

пров. Мисливський, 3, 4, 6;

пров. Олени Теліги, 1-17;

вул. Партизанська, 1-10;

вул. Харитини Пекарчук, 1/4-6;

пров. Токарний, 21/12:

пров. Давида Гурамішвілі, 1-8;

вул. Олени Пчілки, 2А-23;

пров. Полтавський, 3-108;

просп. Полтавський, 33-106;

вул. Якова Петруся, 3-24;

пров. Якова Петруся, 22;

пров. Яснополянський, 28А-47;

вул. Козацька, 3-26/24;

просп. Полтавський, 15-23.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Вадима Пугачова, 6Д;

вул. Партизанська;

вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84.;

вул. Лебедина,5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Іллі Ткаченка, 64;

вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;

вул. Махоркова, 17-62;

вул. Сумська, 41-61.

З 8.00 до 20.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів: