Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 30 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 30 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Валентини Федько, 14-29/34;
- пров. Вишневий, 26-49;
- вул. Капітана Корпана, 1;
- пров. Мисливський, 3, 4, 6;
- пров. Олени Теліги, 1-17;
- вул. Партизанська, 1-10;
- вул. Харитини Пекарчук, 1/4-6;
- пров. Токарний, 21/12:
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-8;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 3-108;
- просп. Полтавський, 33-106;
- вул. Якова Петруся, 3-24;
- пров. Якова Петруся, 22;
- пров. Яснополянський, 28А-47;
- вул. Козацька, 3-26/24;
- просп. Полтавський, 15-23.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Вадима Пугачова, 6Д;
- вул. Партизанська;
- вул. Сержанта Мельничука, 188, 215А.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84.;
- вул. Лебедина,5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Іллі Ткаченка, 64;
- вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;
- вул. Махоркова, 17-62;
- вул. Сумська, 41-61.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
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