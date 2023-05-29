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Абрикоси знижують ризик інсульту

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 73

 

Інсульт - це стан, коли кров не доходить до мозку. Це може залишити людину з проблемами на все життя. Лікувати інсульт можна, але краще йому запобігти, ніж боротися з наслідками

Одна з причин інсульту - це високий кров’яний тиск. Він перевантажує органи, особливо серце, нирки, мозок, судини. Якщо змінити спосіб життя, можна контролювати та підтримувати кров’яний тиск.

Для цього важливо дотримуватися здорової дієти і їсти фрукти та овочі. Особливо корисним є абрикос. Чому абрикоси такі важливі для нашого організму? Вони містять багато калію. Наприклад, у 100 грамах сушених абрикосів (кураги) є 1162 міліграми калію, а це 33% добової норми. У банані всього 358 міліграмів калію. Калій допомагає регулювати кров’яний тиск, бо він зменшує вплив натрію.

Є й інші продукти, що мають багато калію: диня; авокадо; тунець; знежирений йогурт; гриби; патока; картопля; горох; апельсини; помідори (зокрема томатний сік та соус); фініки, родзинки; шпинат; чорнослив. Їх також рекомендують їсти, якщо у вас часто підскакує артеріальний тиск.

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Автор: Анастасія ДЖАБЕР
Теги: Для Дому і Сім'ї поради по здоров'ю абрикоси
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