Розпочав роботу автобусний рейс із Кременчука до Одеси

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У травні розпочав рух новий щоденний автобусний рейс з Полтави та Кременчука до Одеси. Про це стало відомо з facebook-сторінки оператора автовокзалів Полтавської області.

Назва рейсу: Харків — Одеса

20.15 — відправлення автобусного рейсу з центрального автовокзалу Полтави

22.10 — відправлення автобусного рейсу з автовокзалу Кременчука

Маршрут руху автобуса:

Полтава

Кременчук

Олександрія

Кропивницький

Миколаїв

Коблеве

Одеса

Згідно з інформацією автовокзального сайту, вартість проїзду з Кременчука складає 1 тис. грн, а до Одеси автобус має приїжджати о 5.30.

Дізнатися більше про графік руху, забронювати та придбати квитки можна у кілька способів:

У касах автовокзалу Кременчука.

На сайті.

сайті. У мобільному застосунку.

мобільному застосунку. За допомогою операторів контакт центру:

095 228 0000

096 228 0000

063 228 0000

Телефон для довідок автовокзалу Кременчука: 093 794 3363.

Принагідно нагадуємо, що з Кременчука до Одеси можна доїхати й іншими автобусними рейсами:

09.00 — Полтава — Кишинів

11.00 — Харків — Одеса

Що цікавого в Одесі

Головна вулиця Одеси колись називалась Гімназична, сучасну назву вулиця отримала на честь іспанського дворянина та першого міського голови — Хосе де Рібаса. Комуністи змінювали назву на Лассаля, а згодом Чкалова, проте ці назви не прижились, і сьогодні головна вулиця міста називається Дерибасівська.

Кожного року в Одесі проводять забіг «Вгору Потьомкінськими сходами». Рекордний час, за який вдалось подолати всі 192 сходинки та десять прольотів становить 22,8 сек.

Саме в Одесі бере свій початок історія футболу в Україні. Тут також було зведене перше в Україні футбольне поле.

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