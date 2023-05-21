Розпочав роботу автобусний рейс із Кременчука до Одеси

У травні розпочав рух новий щоденний автобусний рейс з Полтави та Кременчука до Одеси. Про це стало відомо з facebook-сторінки оператора автовокзалів Полтавської області.
Назва рейсу: Харків — Одеса
Згідно з інформацією автовокзального сайту, вартість проїзду з Кременчука складає 1 тис. грн, а до Одеси автобус має приїжджати о 5.30.
Дізнатися більше про графік руху, забронювати та придбати квитки можна у кілька способів:
Телефон для довідок автовокзалу Кременчука: 093 794 3363.
Принагідно нагадуємо, що з Кременчука до Одеси можна доїхати й іншими автобусними рейсами:
Головна вулиця Одеси колись називалась Гімназична, сучасну назву вулиця отримала на честь іспанського дворянина та першого міського голови — Хосе де Рібаса. Комуністи змінювали назву на Лассаля, а згодом Чкалова, проте ці назви не прижились, і сьогодні головна вулиця міста називається Дерибасівська.
Кожного року в Одесі проводять забіг «Вгору Потьомкінськими сходами». Рекордний час, за який вдалось подолати всі 192 сходинки та десять прольотів становить 22,8 сек.
Саме в Одесі бере свій початок історія футболу в Україні. Тут також було зведене перше в Україні футбольне поле.
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