Рівень авто - щасливчик: у Кременчуці впало дерево в кількох сантиметрах над авто

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Вчора, 20 травня, о 15 год 25 хв до Служби порятунку надійшло повідомлення, що по вулиці Небесної сотні впало дерево. За даними пресслужби ДСНС, у Кременчуці через несприятливі погодні умови впало дерево та перекрило проїжджу частину.

По прибуттю на місце рятувальники використовуючи бензопилу провели розпилювання дерева та прибрали залишки дерева з проїжджої частини. На подію залучалися 4 рятувальників.

Зверніть увагу, як пощастило кременчужанину, який припаркував авто біля цього дерева.