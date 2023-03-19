З Кременчука можна доїхати до Канева прямим автобусом

Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Кременчук, Споживач

З Кременчука можна доїхати до Канева прямим автобусом

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 148

 

Канів не дарма називають духовною столицею України. Кожного березня туди приїздять понад 200 тис. охочих відвідати місце поховання духовного наставника українців Тараса Шевченка

До Канева з Кременчука можна доїхати щоденним автобусним рейсом Дніпро — Канів. Про це стало відомо з facebook-сторінки оператора автовокзалів Полтавської області.

Відправлення з автовокзалу Кременчука (вул. Театральна, 32/6) о 10.35.

Подальший маршрут руху автобуса:

  • 11.35 — Світловодськ Зупинка
  • 11.50 — Подорожнє
  • 12.00 — Велика Андрусівка
  • 12.05 — Калантаїв
  • 13.01 — Стецівка
  • 13.40 — Чигирин АС
  • 14.16 — Трушівці
  • 15.35 — Черкаси АС
  • 16.30 — Мошни
  • 17.14 — Межиріч
  • 17.50 — Канів

Згідно з інформацією автовокзального сайту, вартість проїзду складає 470 грн, а до Канева автобус має доїжджати за 7 год. 15 хв.

  

Дізнатися більше про графік руху, забронювати та придбати квитки можна у кілька способів:

Телефон для довідок автовокзалу Кременчука: 093 794 3363.

Цікаве про Канів

Звичайно, більшість людей приїжджають у Канів саме для того, щоб потрапити на Тарасову гору, де знайшов вічний спочинок український письменник, художник Тарас Шевченко. Ця гора — один із найвищих пагорбів Канева, який оточують два круті яри – Меланчин потік і Крутий яр.

Зараз до могили українського Пророка ведуть 392 сходинки, піднімаючись якими можна помилуватися красою канівської природи. Тут збережена єдина давньоруська архітектурна споруда домонгольського періоду.

Успенський собор — один із найстаріших соборів центральної України, який заснований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. У вересні 1678 року кримські татари й турки спалили собор разом із канівцями, які у ньому заховалися маючи останню надію. Майже півтора століття будівля собору залишалася зруйнованою.

Тільки нещодавно канівська дослідниця Зінаїда Тарахан-Береза з’ясувала, що за декілька кілометрів від могили Тараса Шевченка похована його остання любов — Ликера Полусмак.

Познайомився Тарас із Ликерою у Петербурзі, коли вона була 19-річною кріпачкою-прислужницею у будинку знайомого Миколи Макарова, а він був 46-річним письменником. Шевченко навіть призначив сватання, але вочевидь, молоду дівчину злякали зрілі літа письменника.

Згодом Ликера одружилася із перукарем Яковлєвим і жила в Царському селі. Після смерті чоловіка вона залишила дітей в Петербурзі та переїхала у Канів, де часто навідувала могилу Шевченка.

Раніше ми писали, що з'явився новий щоденний автобусний рейс із Кременчука до Дніпра.

1
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: navigator-ukraina.com.ua
Теги: Канів автобус автовокзал довідник розклад рейс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 10 від 9 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

Приватна газета

№ 9 від 2 березня 2023

№ 8 від 23 лютого 2023

№ 7 від 16 лютого 2023

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

Всі номери

Вверх