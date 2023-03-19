З Кременчука можна доїхати до Канева прямим автобусом

Канів не дарма називають духовною столицею України. Кожного березня туди приїздять понад 200 тис. охочих відвідати місце поховання духовного наставника українців Тараса Шевченка
До Канева з Кременчука можна доїхати щоденним автобусним рейсом Дніпро — Канів. Про це стало відомо з facebook-сторінки оператора автовокзалів Полтавської області.
Відправлення з автовокзалу Кременчука (вул. Театральна, 32/6) о 10.35.
Подальший маршрут руху автобуса:
Згідно з інформацією автовокзального сайту, вартість проїзду складає 470 грн, а до Канева автобус має доїжджати за 7 год. 15 хв.
Дізнатися більше про графік руху, забронювати та придбати квитки можна у кілька способів:
Телефон для довідок автовокзалу Кременчука: 093 794 3363.
Звичайно, більшість людей приїжджають у Канів саме для того, щоб потрапити на Тарасову гору, де знайшов вічний спочинок український письменник, художник Тарас Шевченко. Ця гора — один із найвищих пагорбів Канева, який оточують два круті яри – Меланчин потік і Крутий яр.
Зараз до могили українського Пророка ведуть 392 сходинки, піднімаючись якими можна помилуватися красою канівської природи. Тут збережена єдина давньоруська архітектурна споруда домонгольського періоду.
Успенський собор — один із найстаріших соборів центральної України, який заснований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. У вересні 1678 року кримські татари й турки спалили собор разом із канівцями, які у ньому заховалися маючи останню надію. Майже півтора століття будівля собору залишалася зруйнованою.
Тільки нещодавно канівська дослідниця Зінаїда Тарахан-Береза з’ясувала, що за декілька кілометрів від могили Тараса Шевченка похована його остання любов — Ликера Полусмак.
Познайомився Тарас із Ликерою у Петербурзі, коли вона була 19-річною кріпачкою-прислужницею у будинку знайомого Миколи Макарова, а він був 46-річним письменником. Шевченко навіть призначив сватання, але вочевидь, молоду дівчину злякали зрілі літа письменника.
Згодом Ликера одружилася із перукарем Яковлєвим і жила в Царському селі. Після смерті чоловіка вона залишила дітей в Петербурзі та переїхала у Канів, де часто навідувала могилу Шевченка.
Раніше ми писали, що з'явився новий щоденний автобусний рейс із Кременчука до Дніпра.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.