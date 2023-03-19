З Кременчука можна доїхати до Канева прямим автобусом

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До Канева з Кременчука можна доїхати щоденним автобусним рейсом Дніпро — Канів. Про це стало відомо з facebook-сторінки оператора автовокзалів Полтавської області.

Відправлення з автовокзалу Кременчука (вул. Театральна, 32/6) о 10.35.

Подальший маршрут руху автобуса:

11.35 — Світловодськ Зупинка

11.50 — Подорожнє

12.00 — Велика Андрусівка

12.05 — Калантаїв

13.01 — Стецівка

13.40 — Чигирин АС

14.16 — Трушівці

15.35 — Черкаси АС

16.30 — Мошни

17.14 — Межиріч

17.50 — Канів

Згідно з інформацією автовокзального сайту, вартість проїзду складає 470 грн, а до Канева автобус має доїжджати за 7 год. 15 хв.

Дізнатися більше про графік руху, забронювати та придбати квитки можна у кілька способів:

У касах автовокзалу Кременчука.

На сайті.

сайті. У мобільному застосунку.

мобільному застосунку. За допомогою операторів контакт центру:

095 228 0000

096 228 0000

063 228 0000

Телефон для довідок автовокзалу Кременчука: 093 794 3363.

Цікаве про Канів

Звичайно, більшість людей приїжджають у Канів саме для того, щоб потрапити на Тарасову гору, де знайшов вічний спочинок український письменник, художник Тарас Шевченко. Ця гора — один із найвищих пагорбів Канева, який оточують два круті яри – Меланчин потік і Крутий яр.

Зараз до могили українського Пророка ведуть 392 сходинки, піднімаючись якими можна помилуватися красою канівської природи. Тут збережена єдина давньоруська архітектурна споруда домонгольського періоду.

Успенський собор — один із найстаріших соборів центральної України, який заснований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. У вересні 1678 року кримські татари й турки спалили собор разом із канівцями, які у ньому заховалися маючи останню надію. Майже півтора століття будівля собору залишалася зруйнованою.

Тільки нещодавно канівська дослідниця Зінаїда Тарахан-Береза з’ясувала, що за декілька кілометрів від могили Тараса Шевченка похована його остання любов — Ликера Полусмак.

Познайомився Тарас із Ликерою у Петербурзі, коли вона була 19-річною кріпачкою-прислужницею у будинку знайомого Миколи Макарова, а він був 46-річним письменником. Шевченко навіть призначив сватання, але вочевидь, молоду дівчину злякали зрілі літа письменника.

Згодом Ликера одружилася із перукарем Яковлєвим і жила в Царському селі. Після смерті чоловіка вона залишила дітей в Петербурзі та переїхала у Канів, де часто навідувала могилу Шевченка.

Раніше ми писали, що з'явився новий щоденний автобусний рейс із Кременчука до Дніпра.