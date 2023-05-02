Кременчуцька РВА бере під свій контроль підготовку захисних споруд у закладах освіти району

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 124

Мета посилення контролю – створити умови для організації освітнього процесу у новому навчальному році в очному режимі

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації надав доручення керівникам територіальних громад району та встановив чіткий графік підготовки та звітності щодо проведеної роботи з підготовки закладів освіти до проведення освітнього процесу у новому навчальному році в очному або змішаному режимі.

Про це Олег Лєднік повідомив на ранковому брифінгу в Кременчуцькій РВА.

Доручення надані усім головам територіальних громад, зокрема й міському голові Кременчука, за підсумками наради у начальника Полтавської ОВА щодо організації роботи з підготовки до нового навчального року.

Згідно з оприлюдненим графіком, до 3 травня керівники громад мають передати у військову адміністрацію копії графіків будівництва, ремонту та облаштування захисних споруд в освітніх закладах своєї громади.

До 1 червня має бути розроблена проєктно-кошторисна документація щодо будівництва, ремонту та облаштування захисних споруд у закладах освіти та виділені кошти з бюджету громад на проведення цих робіт.

Про хід виконання графіку робіт керівники територіальних громад мають щомісячно звітувати Кременчуцькій РВА.

До 25 серпня усі роботи по будівництву, ремонту та облаштуванню захисних споруд у закладах освіти району мають бути завершені.

- У громадах мають створити умови для офлайн-навчання дітей там, де це можливо. Щоб батьки та діти могли обирати форму навчання. А то виходить, що у прифронтових регіонах діти ходять до шкіл, а у нашому тиловому районі з початку повномасштабної війни переважно навчаються онлайн. Ми маємо створити умови для організації освітнього процесу у новому навчальному році в очному режимі, - заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Нагадаємо, мер Віталій Малецький під тиском батьківської спільноти пообіцяв з першого вересня відкрити школи. І заявив, що укриття облаштують у половині шкіл, і вони будуть квартальними.