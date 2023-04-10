Військовослужбовці строкової служби отримують по 350 грн на місяць – їх пропонують звільнити

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Деякі строковики проходять військову службу третій рік – до бойових дій вони не залучаються

Наприкінці березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9140, яким пропонують звільнити з військової служби строковиків, які через воєнний стан знаходяться на службі понад встановлений термін (1,5 роки).

Наразі військовослужбовців такої категорії в Україні близько 26 тисяч. Вони були призвані на військову службу в 2020–2021 роках – тобто деякі строковики проходять службу уже понад 2 роки.

Варто зазначити, що посадовий оклад військовослужбовця строкової служби є мізерним – від 350 до 700 грн. У той час, як мінімальне грошове забезпечення солдата контрактної служби, або мобілізованого – понад 20 тисяч грн.

У пояснювальній записці до законопроєкту №9140 зазначається, що понаднормове перебування військовослужбовців на строковій службі протягом тривалого часу не робить державу більш обороноздатною, а якоюсь мірою навіть шкодить обороноздатності. Адже строковиків зазвичай не залучають до ведення бойових дій.

Автори законопроєкту пропонують звільнити тих строковиків, які вже відслужили встановлений законом строк військової служби (1 або 1,5 роки). Протягом 5 днів вони мають стати на військовий облік до територіального центру комплектування за місцем проживання, який зможе приймати рішення щодо їх подальшої мобілізації, якщо армії потрібні фахівці відповідної військової спеціальності.

Проте в Міноборони пропонують залишити строковиків на військовій службі, підвищивши їм грошове забезпечення до розміру 2-х прожиткових мінімумів (5168 грн). У відомстві пояснюють, що військовослужбовці строкової служби підтримують життєдіяльність військових частин у пунктах постійної дислокації та здійснюють охорону складів, баз, арсеналів, що дозволяє вивільнити від цих обов’язків військовослужбовців контрактної служби та призваних за мобілізацією й дає можливість залучати їх на виконання бойових завдань.

Варто зазначити, у тих випадках, коли строковики все ж таки брали участь у бойових діях, вони отримували грошову винагороду з розрахунку 100 тисяч грн на місяць, відповідно від кількості днів виконання бойових завдань.

До зміни у грошовому забезпеченні, введеному у січні 2023 року, усі військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, отримували надбавку у розмірі 30 тисяч грн на місяць. А з 1-го лютого ця грошова винагорода була скасована для тих військових, які знаходяться у тилу та не залучаються до виконання бойових завдань. Тож проблема з мізерним грошовим забезпеченням строковиків виникла лише у лютому.