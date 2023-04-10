У Горішніх Плавнях пішов із життя уролог Олександр Короткий

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На світанку 9 квітня, у Вербну неділю, через тяжку хворобу пішов із життя Олександр Короткий, лікар-уролог Горішньоплавнівської міської лікарні. Про це повідомили в адміністрації медичного закладу.

Світла пам’ять про Олександра Короткого назавжди залишиться в серцях його колег, рідних, друзів.

- Страшна хвороба на 56-му році життя забрала нашого доброго друга, чудового уролога, прекрасну людину Олександра Короткого. Він так сильно любив життя, що ми досі не можемо повірити. Саша безмежно любив своїх доньок, дбав про них, пишався онуками та з нетерпінням чекав зустрічі з ними. Він був дуже щирою, щедрою, чесною людиною. Сила духу в ньому була така, що, здавалось, розступляться перед ним гори. Втрата величезна, непомірна й тяжка для всіх нас. Найщиріші співчуття близьким, рідним, донечкам. Санічка, світла пам’ять тобі, найсвітліша! - написала на своїй facebook-сторінці Жанна Музика.

Прощання з Олександром Коротким відбудеться 11 квітня: