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Футболісти «Кременя» у першому матчі програли «Карпатам»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 175

 Кременчуцькі футболісти грають у чемпіонській групі 

Вчора, 8 квітня, футболісти «Кременя» у Львові зіграли з «Карпатами». Це був перший матч у чемпіонській групі Першої ліги. У цьому протистоянні підопічні Романа Локтіонова зазнали поразки.

«Карпати» – «Кремінь» - 2:0

Голи: Бобко 33, Тлумак 45

«Карпати»: Ільющенков, Дуць, Болденков (Приймак 46), Саків, Горбунов (Рябов 46), Галенков (І.Когут 80), Чачуа, Бобко, Кожанов (Тарануха 46), Тлумак (Книш 68), Хобленко. Запасні: Фастов, Махнєв. Головний тренер: Андрій Тлумак

«Кремінь»: Музичка, Азізов, Аркуша (Кальчук 86), Сидоренко, Агапов, Матвєєв (Панчишин 74), Фальковський, Галата, Галоян (Глоба 46), Савіцький (Молько 59), Трофимюк (Вівдич 59). Запасні: Оксененко, Пилипенко, Товкач, Кіреєв. Головний тренер: Роман Локтіонов


Як повідомляє видання Спорт Арена, перша третина гри пройшла без голів і практично без моментів. Єдине, що можна занести в плюс господарям за ті 30 хвилин, це сміливий рейд Галенкова, який взяв гру на себе, накрутив суперника та з близької відстані перевірив реакцію воротаря. Та ще Тлумак-молодший, який через травму пропустив майже всю осінню частину сезону, пробивав здалеку – влучив у суперників, сигналізував про руку, суддя на це не зважав. Проте й гості огризалися, а на 17-й хвилині навіть провели непогану атаку. Починали її Савицький і Фальковським, а Матвєєв здалеку запустив вище воріт.

Більше того, саме Кремінь мав відкривати рахунок, але Фальковський, замикаючи подачу з лівого флангу, направив м’яча головою в стійку ближче до дев’ятки. Натомість пропустив першим, пропустив з нічого, пропустив м’яч, який можна було не пропускати. В простій ситуації, перепасовуючись зі своїми захисниками, Музичка захвилювався під пресингом Бобка та в падінні відпасував на Кожанова. Той з правого кута воротарського розважливо відпасував на Івана, так що півзахисник забив дебютний м’яч у дебютному матчі – 1:0. Ось так.

Чудову нагоду закріпити перевагу перед перервою мав Хобленко. Стартувавши на пас на хід, він вискочив на Музичка, проте дуель воротареві програв. Але й замінник Єрмолова був безсилим, коли Карпати провели багатохвильову атаку. Кремінь, здавалося, відбився після передачі з правого флангу, та першим на підбиранні був Кожанов. Відпасував лівіше, на Тлумака, а Юрій з напівкола карного майданчика на виконання лівою ногою запустив м’яча ближче до дев’ятки – 2:0. Це лише другий його матч у сезоні після отриманої ще на початку чемпіонату травми, і ось відразу ж голасо.

Після перерви все той же Тлумак-молодший міг оформити дубль, поціливши в стійку. Граючи по рахунку, Карпати загалом контролювали перебіг подій, але показали не повну зіграність оборони, пропустивши кілька флангових атак гостей на чолі зі швидкісними гравцями Кременя (особливо активно діяв після перерви правий фулбек Агапов). В свою чергу, Тарануха пробив над воротами – після приходу Хобленка йому треба особливо старатися, щоб не втратити основної позиції в нападі.

Відбігавши другий тайм без змін у рахунку, команди завершили суботню програму в Чемпіонській групі. Кремінь залишився останнім з двома очками, Карпати довели свій рахунок до дев’яти очок і ситуативно обійшли запорізький Металург і тернопільську Ниву.

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Оболонь" 7 5 2 0 10-1 17
2 "Полісся" 6 5 1 0 11-3 16
3 "ЛНЗ" 7 3 2 2 7-5 11
4 "Епіцентр" 7 2 3 2 5-6 9
5 "Карпати" 7 3 0 4 5-7 9
6 "Металург" 6 2 1 3 10-10 7
7 "Нива" Т 7 0 3 4 3-7 3
8 "Кремінь" 7 0 2 5 4-16 2

У пятницю Кремінь-2 зіграє перший весняний матч, а Кремінь наступного дня прийме Полісся. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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