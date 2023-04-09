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Кременчуцька художниця Олена Кожухарь на відкритті своєї першої виставки виконала танок лендлер

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 72

 

У своїй творчості мисткиня використовує традиційні акварельні та масляні фарби, але додає до них текстурну пасту та навіть сіль, цукор, каву для різних ефектів на полотні

7 квітня у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася перша персональна виставка художниці Олени Кожухарь «Імерсія світла», до того її картини експонувалися у складі збірних виставок. В експозиції – понад 40 картин художниці, які вона створювала протягом усього життя.

Олена Кожухарь
Олена Кожухарь
- Я мріяла про персональну виставку з дитинства, але, мабуть, мало що робила для тієї мрії. І для мене це великий подарунок, що мене запросили сюди у такий час подарувати людям свою творчість, – ділиться художниця.

Як розповіла сама мисткиня, «імерсія» латинською – занурення, тобто виставка – це повне занурення у світло:

- Спочатку це світло занурюється у кожну людину, і вона починає творити – хтось пише пісні, хтось знімає відео, хтось пише картини. І далі через цю творчість це світло переходить до інших людей. Мені б хотілося, щоб ви порозмірковували над кожною картиною і знайшли щось для себе, що зігріло б вашу душу, дало надію на майбутнє, щоб ви могли дивитися на світ з посмішкою.

Малюючи всі ці картини, я розмірковувала над тим, що ми радіємо від того, що бачимо – нас «наповнюють» квіти, пейзажі, тварини. Усі таланти, які у нас є, нам подарував Бог. Якщо ми використовуємо їх на добро, то це добро може повернутися тобі і примножитися. Якщо буде коловорот цього добра, це буде дуже гарно.

Олена Кожухарь захоплювалася малюванням ще з дитинства, відвідувала приватну художню школу «Віка», а згодом навчалася у мистецькій школі «Око» під наставництвом Оксани Бойко. У рідному ліцеї №30 Олена створила стінопис у класі зарубіжної літератури, і це стало початком її творчої діяльності. Вона вступила до Київського національного університету культури та мистецтва на факультет дизайну та реклами. Після закінчення університету почала працювати за фахом у приватній рекламній компанії. Дівчина розробляє дизайн та декор інтер’єрів, сценічного одягу та декорацій, створює прикраси ручної роботи та фотозони і паралельно проводить майстер-класи для дітей.

Розпис стін у кафе «Колобок»

Художниця є авторкою муралу «Батьківська любов понад усе», зображеного біля ТРЦ «Сіті Молл» та співавторкою муралів «Смакуй життя» та «Дерево життя» (останній – це стінопис на 11-метровому паркані на вулиці Київській, над створенням якого працювала команда волонтерів за підтримки ЮНІСЕФ в Україні).

Олена каже, що любить експериментувати. У своїй творчості використовує традиційні акварельні та масляні фарби, але додає до них текстурну пасту та навіть сіль, цукор, каву для різних ефектів на полотні.

«Чотири вершники Апокаліпсиса» – найулюбленіша робота самої художниці, бо вона несе надію людям, що війни, які нас оточують, скоро закінчаться. Поруч з цією роботою є QR-код, відсканувавши який можна дізнатися зміст картини

Багато картин мисткині знаходяться у приватних колекціях, тож перед відкриттям виставки вона збирала свої роботи по всій Україні. Олена каже, що деякі роботи вона продає, а деякі – дарує:

- Деякі картини залишилися у приватних колекціях. 80% тих картин, які є тут, я збирала по всій Україні, тому що вони комусь належать. Я ніколи не любила збирати картини вдома, бо мені здається, що картини – для людей. Якщо вони не живуть у людей, вони дома у мене наче мертві, – зауважує дівчина.

Вона розповіла, що одну зі своїх картин «Соняхи» продала дівчині, у якої ця робота викликала сльози.

- Я дуже хочу, щоб картина до неї потрапила. Тому що я ніколи не бачила, щоб у людей були сльози від картин. Часом люди слухають пісню чи дивляться фільм – і можуть плакати. І якщо хоч одна картина змусить людину виразити свої емоції через сльози, то точно картина – її. І дівчина мені написала: Я ніколи не купувала картини, але коли побачила цю картину, то просльозилася, бо побачила там себе, і дуже її хочу.

На полотні соняшники з надією дивляться на сонце, хоча на картині його немає, але вони знають, де воно є і спрямовують свій погляд до світла, навіть коли здається, що нічого хорошого навкруги тебе немає. Дівчина-замовниця чекає цю картину уже третій місяць, тому що два місяці робота була на іншій виставці, тепер – у складі «Імерсії світла».

Олена Кожухарь на відкритті своєї персональної виставки разом з партнером Глібом виконала народний австрійсько-німецький танець лендлер, наче ожививши найяскравішу картину у залі «Танець – це близькість, а близькість – це кохання». Олена та Гліб є учасниками закритого клубу поціновувачів історичного бального танцю. Керівники цього клубу організовують танцювальні бали, які проводяться у різних містах України. У 2018 році такий бал відбувся й у Кременчуці.

Олена Кожухарь справляє враження світлої, відкритої людиною, яка дарує оточуючим свою енергію. Не дивно, що після офіційного відкриття біля неї збиралися діти та дорослі, а вона з радістю з усіма спілкувалася та обнімалася.

Виставка діятиме до 30 квітня. Галерея працює з середи по неділю з 10.00 до 16.00, понеділок і вівторок – вихідні.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: виставка галерея художниця картини танок творчість
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