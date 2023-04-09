У понеділок Кременчук попрощається із загиблим воїном Віталієм Прокопенком

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 398

29 березня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Прокопенко Віталій Петрович. Він поліг під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Новоселівка Друга, Покровського району, Донецької області.

Віталій був призваний на військову службу під час мобілізації 10.03.2022 року та був солдатом.

Залишились дружина та донька.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Віталія Прокопенка відбудеться 10 квітня, а саме: