Бюджет ПФУ у 2022-2023 роках рятує сплата єдиного соціального внеску з зарплат військових

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 205

У Пенсійного фонду України можуть виникнути значні проблеми з надходженнями коштів після перемоги та масової демобілізації. Наразі бюджет ПФУ «рятують» військові. Адже з їх грошового забезпечення військові частини щомісяця сплачують 22% ЄСВ. Враховуючі досить великі розміри грошового забезпечення — від 21 тисяч грн у тилу до понад 120 тисяч грн на лінії фронту, та кількість військових, це дуже великі суми, які зараз надходять до ПФУ.

Після перемоги відбудеться масова демобілізація, кількість військових значно зменшиться і, як результат, скоротяться й надходження до ПФУ. А це спричинить труднощі з виплатами пенсій.

Масштаби майбутньої проблеми пояснюють цифри надходжень до ПФУ у січні 2023 року: 31,5 млрд грн із зарплат усіх українців, із них близько 19,9 млрд – ПФУ отримав від військових частин (ЄСВ від грошового забезпечення військовослужбовців). До повномасштабної війни із зарплат військових до Пенсійного фонду надходило у 15 разів менше — близько 1,32 млрд грн.