Долар обвалився, а євро подешевшав: де в Кременчуці вигідніше обмінювати валюту 5 квітня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 182

У середу Національний банк України курс основних валют трохи підвищив. Так, офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем зріс на 10 копійок, а курс злотого — на 3 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Попри це готівковий курс долара та євро продовжує знижуватися. Найбільше — долар США. Другий день поспіль його курс падає на 25-40 копійок. Відносно стабільним залишається курс готівкового злотого.

У відділеннях банків у Кременчуці долар США сьогодні зранку купували по 36,60 — 37,00 грн, а продавали по 37,20 — 37,60 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США знову понизився — на 25 копійок (вчора понизився на 40 коп.), а мінімальний курс продажу понизився на 30 копійок (вчора – на 25 коп.). Найвигідніше долар сьогодні можна здавати в Укрексімбанку, де за нього дають найбільше (37,00 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у ПриватБанку (37,20 грн за $1). Зауважимо, що в банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Укрексімбанк (37,60 грн за $1).

Євро в банках Кременчука сьогодні можна здати по 39,40 — 40,50 грн. Продають євро по 40,40 — 41,80 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро не змінився (вчора знизився на 15 коп.), а мінімальний курс продажу знизився на 25 копійок (вчора також знизився на таку ж суму).

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Укргазбанку, де найвищий курс (40,50 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив ПриватБанк (40,40 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку (41,80 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука зранку можна було здати по 8,00 — 8,50 грн, а продають злотий по 8,65 — 9,00 грн. У порівняні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі злотого не змінився (вчора підвищився на 5 коп.), а мінімальний курс продажу понизився на 5 копійок (вчора понизився теж на 5 коп.).

Найвигідніше злотий можна здати у Креді Агріколь Банку (8,50 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,65 грн). Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові пропозиції: https://t.me/obminkremenchuk

В Інстаграмі: https://instagram.com/obmenkremenchug?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Актуальні курси для міста Горішні Плавні:

https://t.me/obmingorishiplavni

Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 10 копійок, а злотий на 3 копійки.

Курс валют НБУ на 5 .0 4 .2023 року: