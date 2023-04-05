«Мій друг отримав ножове поранення»: як кременчужанин вирішив побавитись з поліцейськими

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Матюкався у під’їзді та хапав інспекторів за формений одяг

Сьогодні, 5 квітня, близько 2.00 у Кременчуці, на вулиці Тараса Бульби чоловік викликав патрульну поліцію зі словами: «Мій знайомий отримав ножове поранення в шию». Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Кременчука.

Патрульні та медики негайно прибули за вказаною адресою, де їх зустрів 48-річний заявник і повідомив, що допомоги не потребує. Аби переконатися, що життю та здоров'ю іншого чоловіка нічого не загрожує, працівники швидкої медичної допомоги разом із поліцейськими піднялися до квартири, де переконалися, що тілесних ушкоджень ніхто не має.

Натомість заявник почав поводитися агресивно, лаявся у під’їзді та хапав інспекторів за формений одяг.

Поліцейські затримали хулігана та склали на нього адміністративні матеріали за ст. 173 (Хуліганство) КУпАП та за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.







