«ДДС» шукає відповідь: чи діє зараз програма «Доступні ліки» та чи можна отримати допомогу з-за кордону

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 55

— Вітаю редакцію улюбленої газети! Прошу розповісти, чи діє зараз програма «Доступні ліки»? Що робити, якщо в аптеці немає безоплатних ліків?

З повагою, Кирило Михайлович, Михайлівка

— Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я України, попри повномасштабну війну, що триває в Україні вже понад рік, програма «Доступні ліки», за якою українці можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, не припиняла діяти ні на день. На сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів (крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів) та ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів.

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Також наявність препарату у програмі залежить від рішення про його участь від виробника — він має подати заявку для включення свого препарату до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.

Реєстр ліків є у вільному доступі на сайті МОЗ та містить, зокрема, інформацію про тип відшкодування (безоплатно або з доплатою із зазначенням розміру доплати).

Якщо в аптеці закінчилися безоплатні ліки або ті, вартість яких відшкодовується, пацієнт може зачекати, доки ліки надійдуть в аптеку або звернутися в іншу аптеку. Також пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

— Ми з чоловіком — пенсіонери. Досі знаходимося за кордоном. Просимо відповісти, чи не є отримання матеріальної допомоги поза Україною приводом для позбавлення нас пенсії?

Родина Доможилків

— Призначені в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством. Якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, у момент зарахування кошти стають власністю людини. І людина має право використовувати їх на власний розсуд.

При цьому чинне законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном.