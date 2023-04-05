«ДДС» шукає відповідь: чи діє зараз програма «Доступні ліки» та чи можна отримати допомогу з-за кордону

Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Кременчук, Для дому і сім'ї, Питання у рубрику "Гаряча лінія"

«ДДС» шукає відповідь: чи діє зараз програма «Доступні ліки» та чи можна отримати допомогу з-за кордону

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 55

 

Гаряча лінія

— Вітаю редакцію улюбленої газети! Прошу розповісти, чи діє зараз програма «Доступні ліки»? Що робити, якщо в аптеці немає безоплатних ліків?

З повагою, Кирило Михайлович, Михайлівка

— Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я України, попри повномасштабну війну, що триває в Україні вже понад рік, програма «Доступні ліки», за якою українці можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою, не припиняла діяти ні на день. На сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 405 препаратів (крім інсуліну та комбінованих лікарських засобів) та ще 72 препарати інсуліну та 9 комбінованих лікарських засобів.

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Також наявність препарату у програмі залежить від рішення про його участь від виробника — він має подати заявку для включення свого препарату до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації.

Реєстр ліків є у вільному доступі на сайті МОЗ та містить, зокрема, інформацію про тип відшкодування (безоплатно або з доплатою із зазначенням розміру доплати).

Якщо в аптеці закінчилися безоплатні ліки або ті, вартість яких відшкодовується, пацієнт може зачекати, доки ліки надійдуть в аптеку або звернутися в іншу аптеку. Також пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

— Ми з чоловіком — пенсіонери. Досі знаходимося за кордоном. Просимо відповісти, чи не є отримання матеріальної допомоги поза Україною приводом для позбавлення нас пенсії?

Родина Доможилків

— Призначені в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством. Якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, у момент зарахування кошти стають власністю людини. І людина має право використовувати їх на власний розсуд.
При цьому чинне законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї «ДДС» шукає відповідь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 12 від 23 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх